Coronavirus Milano, ultime notizie: morti, contagiati al 14 Aprile

Ieri vi è stato un calo di contagi da Coronavirus notevole in tutto il Paese, nonostante la riapertura di alcuni negozi, come cartolerie, negozi di abbigliamento per bambini neonati e produzione di articoli elettronici.

Tra le città più colpite dal covid c’è appunto Milano, facente parte del focolaio lombardo: li troviamo una maggiore concentrazione di casi e una condizione di contagio più diffusa. Ad oggi Milano conta 5.914 casi accertati, 189 in più rispetto a ieri.

Nella zona non è ritenuta opportuna la riapertura di cartolerie e negozi per bambini, si è deciso soltanto di lasciare aperto il supermercato anche la domenica per evitare un sovraffollamento di persone negli altri giorni settimanali.

Coronavirus, i dati generali in Italia

Come abbiamo già detto, il 14 aprile si è registrato un’evidente di diminuzione dei contagi nel Paese, ad oggi l’Italia conta 28.011 ricoverati con sintomi, 3.186 dei quali in terapia intensiva, 2,3% in meno rispetto a ieri, 73.094 in isolamento domiciliare, l’1,1% in più nelle ultime 24 ore, 37.130 tra dimessi e guariti, il 4,8% in più rispetto a ieri, 21.067 decessi. il 2,9% in più rispetto a ieri, per un numero attuale di 104.291 attualmente positivi, solo lo 0,7% in più di ieri e 162.488 casi totali dall’inizio della pandemia.

