Coronavirus Piemonte, ultime notizie: morti, contagiati al 14 aprile

Le ultime notizie sul coronavirus dal Piemonte ci arrivano dalle dichiarazioni da parte di Alberto Cirio, Presidente della Regione, a Rai Radio1: “Stiamo predisponendo una guida per chi vuole lavorare in sicurezza. Abbiamo bisogno che le nostre attività ripartano e quindi facciamo una proposta al Governo, scientificamente testata dall’Università, che può dare una graduazione magari anche legata all’età, per far tornare a lavorare le persone meno esposte al rischio. Penso si possa ragionare su un orario lavoro diverso, magari che non preveda la mensa“. Dichiarando che la regione Piemonte lavora con il Politecnico di Torino per quanto riguarda la ripresa delle attività produttive. Ha poi continuato: “Dobbiamo mantenere le misure di contenimento e trovo assurdo permettere di riaprire una libreria. Stiamo lavorando per far stare la gente in casa e riaprire una libreria vuol dire che giustifico il fatto che uno esca per andarsi a comprare un libro. Non l’ho proprio capita“. Dimostrandosi totalmente contrario alla riapertura, di oggi, a librerie e cartolibrerie in particolar modo.

Coronavirus Piemonte, ultime notizie

In arrivo nei centri operativi del Piemonte la seconda fornitura di mascherine per i comuni. 130.000 sono quelle che la Protezione Civile ieri ha iniziato a distribuire che i sindaci potranno ritirare e distribuire secondo le esigenze del proprio territorio. Il calcolo quantitativo sulla distribuzione ad ogni comune, è avvenuto secondo un criterio demografico. Nel pomeriggio alle ore 17:00, invece, il FAB (Fondo Assistenza Benessere) ha offerto alla regione uno dei suoi camper della salute per aiutare i medici ad effettuare i tamponi presso le case di riposo di tutto il Piemonte. I dati raccolti in queste settimane suggeriscono che i casi di Coronavirus nella regione siano molti di più rispetto agli effettivi positivi. Considerandoli comunque ufficiali, fino a una settimana fa, il numero totale di contagi da Covid, ammontava a circa 4.700-5.000 in meno dell’Emilia-Romagna: da allora questa distanza si sta riducendo un po’, ed è oggi di circa 3.300 casi.

Morti, contagiati al 14 aprile

I dati che ci arrivano oggi, dalla Protezione Civile, in merito alla regione Piemonte segnano: 3.395 ricoverati con sintomi, 367 i casi in terapia intensiva, 9.293 coloro in isolamento domiciliare, 13.055 invece sono gli attualmente positivi. Per quanto riguarda i dimessi/guariti il totale è pari a ben 2.708, 1.927 i deceduti, per un totale di 17.690 casi totali. L’incremento rispetto a ieri è pari a +556 casi, 71.678 i tamponi ad oggi eseguiti.

