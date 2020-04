Condividi su

Coronavirus Liguria, ultime notizie: morti, contagiati al 14 aprile

Anche oggi ci ritroviamo con il consueto appuntamento sugli aggiornamenti riguardanti l’avanzamento del coronavirus in Italia. Gli aggiornamenti ci vengono forniti, giornalmente, dalla Protezione Civile, attraverso una conferenza stampa che si tiene alle ore 18:00 di ogni giorno, presieduta da Angelo Borrelli, capo della stessa Protezione. Passando ai dati di ieri, vediamo subito come il numero totale dei casi di coronavirus in Italia sia di 162.488, con un aumento di 2.972 rispetto a ieri. Sul fronte decessi, se ne contano 602 solo oggi, 566 erano stati invece quelli di ieri, per un totale complessivo di 21.067. Sale abbastanza anche il numero dei guariti, che sono in tutto 37.130, di cui 1.695 oggi (ieri erano stati 1.224). Inoltre, continuano a calare anche i ricoveri, sia quelli ordinari (28.011), sia di quelli in terapia intensiva (3.186). Infine, sono 73.094 le persone a casa, in isolamento domiciliare.

Meritano una menzione anche i medici impegnati in questa durissima lotta, per salvare migliaia di vite ogni giorno. Sono 116, i “guerrieri dal camice bianco”, che hanno perso la loro vita, in questa causa.

La situazione coronavirus in Liguria

Il weekend Pasquale, fonte di grande preoccupazione per i presidenti delle regioni di tutta italia, specialmente per Giovanni Toti, quello della Liguria, ha dato risposte complessivamente positive, con pochi spostamenti ingiustificati. Riprende dunque la settimana, in italia e in Liguria, con un leggero rialzo del numero dei positivi e dei decessi. ecco le parole di Giovanni Toti sul ponte pasquale:

” Il ponte pasquale è finito bene, le infrazioni sono state molto poche, onore ai liguri e a coloro che non son calati nelle seconde case e non sono venuti a scorazzare per la nostra Liguria, ne sono lieto. Ci avviciniamo anche ai 1.500 tamponi al giorno, un risultato più che ottimo in liguria, e il numero dei casi positivi si attesta sempre intorno al 10% dei tamponi fatti. Per quanto riguarda i decessi, il numero è tornato a salire, purtroppo, perché sono comprese le vittime dei giorni festivi, che hanno richiesto più tempo per gli accertamenti.”

Ma passiamo adesso alla tabella ufficiale della Protezione Civile, riguardante i dati sul coronavirus nella regione Liguria:

Ricoverati con sintomi 967

Terapia intensiva 133

totale ospedalizzati 1.100

isolamento domiciliare 2.366

Totale positivi 3.466

Nuovi positivi 212

deceduti 793

totale casi 5.808.

Aggiornamento sulle province liguri

Di seguito, riportiamo i dati ufficiali della Protezione Civile, sull’avanzamento dei contagi nelle province della Liguria:

Savona 697

Genova 3.472

La Spezia 660.

