Coronavirus Piemonte, ultime notizie: contagi, morti e guariti del 15 aprile

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ieri sera ha comunicato gli ultimi dati registrati legati all’emergenza Coronavirus. Sono 2667 (-305) i nuovi contagiati dal Covid-19 (il numero più basso dal 13 marzo), su più di 43.000 test eseguiti; gli attuali nuovi positivi invece si attestano a quota 1127. Dall’inizio dell’epidemia sono 165.155 le persone il cui tampone ha dato esito positivo, quelle attualmente ancora malate invece 105.418. Coloro che hanno perso la vita ammontano a 21.645(+578), mentre i dimessi nel complesso sono 38.092 (+962). Di fondamentale importanza ancora una volta il decremento di 107 persone ricoverate nelle terapie intensive, che al momento ospitano 3079 pazienti.

La situazione coronavirus in Piemonte

Se nel resto d’Italia si assiste ad un rallentamento del contagio, lo stesso non avviene in Piemonte. Sono 539 i nuovi soggetti che hanno contratto il virus, che portano il totale a 18.229 su 75.664 test svolti. In aumento il numero dei guariti che sono 3019. Drammatico il dato dei deceduti, 2015 nel complesso. Gli attuali infetti si attestano a 13.195 unità, 140 in più in confronto all’aggiornamento precedente. Nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati 366 pazienti, 3.338 invece gli ospedalizzati con sintomi.

Intanto la Regione ha annunciato come sia pronto l’acquisto di cinque milioni di mascherine lavabili, le quali saranno fornite a tutti i cittadini piemontesi. Nella mattinata di ieri la Giunta Regionale ha approvato un provvedimento, che sarà presentato domani ai Capigruppo del consiglio regionale, per stanziare 6 milioni utili all’acquisto delle suddette mascherine e alla loro distribuzione in tutto il Piemonte. Dato il parere favorevole già manifestato dai Capigruppo, domani tale provvedimento sarà approvato in via definitiva. Il governatore Cirio ha affermato come fosse necessario garantirle a tutti prima di renderle obbligatorie per la fase di ripartenza. Limitatamente alle modalità di distribuzione il Presidente della regione informa come con Poste Italiane e con le associazioni che rappresentano gli enti locali si stiano definendo le soluzioni migliori.

I dati aggiornati della protezione civile al 15 aprile

Di seguito, riportiamo i dati del Coronavirus in Piemonte della Protezione Civile, aggiornati alla serata del 15 aprile. La situazione più difficile rimane quella del capoluogo piemontese, che conta quasi il 50% dei casi confermati.

Provincia di Torino: 8656 casi

Provincia di Alessandria: 2407casi

Provincia di Novara: 1708 casi

Provincia di Cuneo: 1791casi

Provincia di Biella: 717 casi

Provincia di Vercelli: 847 casi

Verbani-Cusio-Ossola: 906 casi

Provincia di Asti: 897 casi.

