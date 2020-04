Condividi su

Coronavirus Milano, ultime notizie: morti, contagiati al 15 aprile

Di seguito analizzeremo come aumentano e come diminuiscono i contagiati, i morti e i guariti da coronavirus nella nostra Penisola. A fornirci tutti i dati, come sempre, è la Protezione Civile, che giornalmente, attraverso la conferenza stampa delle 18 aggiorna il Paese.

Mercoledì 15 aprile, la situazione si è confermata essere stabile: il virus continua a rallentare. Sono 2.667 i nuovi casi, che portano dunque il totale a 165.155; 578 è invece il numero dei decessi registrati (le vittime totali sono quindi 21.645). Sale a 38.092 il numero dei guariti, 962 dei quali solo nella giornata di ieri. Calano poi i numeri dei ricoveri, sia per quanto riguarda la terapia intensiva (3.079), sia per i ricoveri ordinari (27.643). Infine sono 74.696 i soggetti attualmente in isolamento domiciliare.

LEGGI LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

La situazione coronavirus a Milano

Come sappiamo tutti, la Lombardia è stata la regione più colpita dal virus. Il capoluogo Milano è una delle città in cui il virus ha agito con più forza. Gli ultimi dati della città parlano di 471 in più i casi di positività rilevati. Intanto si continua a ragionare su come affrontare la “fase 2” dell’epidemia, quella della progressiva riapertura delle attività commerciali. La “nuova normalità”, così come definita dai vertici regionali, dovrebbe partire dal 4 maggio. Queste le dichiarazioni rilasciate dal Consiglio Regionale della Lombardia:

“La Lombardia guarda avanti e progetta la ‘nuova normalità’ all’insegna della prevenzione, della cura e della programmazione. Dal 4 maggio, la regione chiederà al governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle Quattro D: Distanza, un metro di sicurezza tra le persone, Dispositivi; ovvero obbligo di mascherina per tutti, Digitalizzazione, obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere, e diagnosi, dal 21 aprile inizieranno i test sierologici grazie agli studi in collaborazione con il San Matteo di Pavia”.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it