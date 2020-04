Condividi su

Coronavirus Campania, ultime notizie: morti, contagiati al 15 Aprile

Dai dati forniti dall’unità di crisi della Regione Campania, nella giornata di ieri è emerso un leggero aumento dei decessi, 278, 18 in più di martedì. Il totale dei positivi al covid-19 ammonta a 3.807 su un totale di 39.534 tamponi effettuati. In aumento anche il numero dei pazienti guariti, 442 di cui 329 totalmente guariti (+27).

I contagi sono così suddivisi: più della metà dei positivi sono tra Napoli e provincia, 816 nel capoluogo e 1.210 nell’area metropolitana, per un totale di 2.026. I casi di Covid-19 in provincia di Salerno sono 564, 407 ad Avellino, 390 a Caserta, 157 a Benevento. Per 263 tamponi che hanno dato esito positivo sono in corso i controlli dell’Asl.

LEGGI LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Coronavirus Campania: si prepara lo screening di massa

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca si prepara alla fase 2: il suo piano è quello di effettuare una screening di massa in tutta la regione e nell’ultima conferenza ne ha illustrato le idee. “È un piano ordinato, organizzato, non propagandistico, che sarà articolato in tre azioni. È in corso di definizione in queste ore un Piano regionale per lo screening di massa sui cittadini campani. Questo piano di monitoraggio, di prevenzione e di cura relativo al Covid-19, deve svilupparsi in modo parallelo con il piano di rilancio delle attività economiche e sociali. La fase 2, che è ormai prossima, non dovrà mai perdere di vista il controllo sanitario e la garanzia di sicurezza per le nostre famiglie. A tal proposito si svolge oggi una riunione operativa tra la task force regionale, i dirigenti del Cotugno, e i responsabili di tutti i laboratori pubblici oggi attivi“.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it