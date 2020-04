Condividi su

Coronavirus Lazio, ultime notizie: morti, contagiati al 15 Aprile

La giornata di ieri è stata contraddistinta da un risultato positivo per la regione Lazio: nessun dato in crescita in merito al Coronavirus. E finalmente stiamo vedendo scendere sempre più la linea dei contagi in tutto il Paese.

Ad oggi il Lazio conta un numero stabile di 5.111 positivi al Coronavirus, 300 decessi, (+11) e 789 guariti, nessuno in più nelle ultime 24 ore.

Negli ultimi due giorni, l’intento del Paese è stato far ripartire una parte dell’economia, riaprendo cartolerie, negozi di abbigliamento per neonati e bambini e produzione di sistemi informativi, argomento notevolmente discusso, dato che non in tutte le regione è stata possibile tale riapertura, a causa del numeroso contagio da Coronavirus.

Coronavirus, informazioni generali sull’Italia

Nonostante, come abbiamo già detto, la notevole diminuzione dei contagi, l’Italia conta ad oggi 27.643 ricoverati con sintomi, l’1,3% in più rispetto a ieri, 3.079 ricoverati in terapia intensiva, il 3,4% in meno di ieri, 74,696 in isolamento domiciliare, il 2,2% in più rispetto a ieri, 38.092 tra guariti e dimessi, il 2,6% in più rispetto a ieri, 21.645 decessi, il 2,7% in più nelle ultime 24 ore, per un numero totale di 105.418 attualmente positivi, l’1,1% in più rispetto a ieri, e 165.155 casi totali dall’inizio della pandemia.

