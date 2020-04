Condividi su

TFR Inps anticipato in arrivo? Ecco le ultime notizie

Prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus si parlava ancora, seppur raramente, del Tfr Inps anticipato per tutti i lavoratori andati in pensione approfittando dello scivolo temporaneo Quota 100. Si trattava di una misura contenuta nel decreto che parlava di Quota 100 risalente addirittura a gennaio 2019 e prevedeva l’anticipo di una parte dell’indennità di fine servizio, Tfr o Tfs che fosse, fino a un importo netto di 45.000 euro. L’importo sarebbe stato erogato ai dipendenti usciti con Quota 100 grazie a un finanziamento di banche e intermediari finanziari che avevano sottoscritto un accordo con l’Inps.

Tfr Inps anticipato: giorni di duro lavoro per l’Istituto

Tale anticipo deve essere richiesto presentando apposita domanda: spetterà poi all’Inps rilasciare una certificazione preventiva che attesti e quantifichi l’importo cedibile entro 90 giorni. L’emergenza sanitaria in atto, a cui seguirà (ma già segue in parallelo) una feroce crisi economica, lascia pensare che lavoratori e pensionati si affidino a tutte le risorse possibili e in loro diritto per far fronte al tempo che verrà. A questo segue però un problema da non sottovalutare: la burocrazia imperante nel nostro Paese, la mancante digitalizzazione di alcuni servizi (che almeno aiuterebbe a sveltire le pratiche), la quantità di carte e scartoffie da procedere.

Per l’Inps saranno giorni di lavoro molto impegnativi, tant’è che, come spiega Vittorio Spinelli sulle pagine di avvenire, l’Istituto “sollecita i suoi uffici a prepararsi ai nuovi impegni”. A essere interessate sono “le pratiche di Tfs/Tfr dei pubblici dipendenti cessati dal servizio che non hanno maturato il diritto alla buonuscita, per i quali l’ente pubblico ha inviato la documentazione utile”. Inoltre, a queste pratiche si affianca una necessaria quanto urgente sistemazione della posizione assicurativa del Tfr e Tfs di tutti quelli che stanno per andare in pensione, ordinaria di vecchiaia, anticipata o, per l’appunto, con Quota 100.

