Coronavirus Veneto, ultime notizie: contagi, morti e guariti del 16 aprile

Dai dati comunicati nell’ormai purtroppo abituale conferenza stampa della Protezione Civile sul coronavirus, si prende atto di un ulteriore incremento di 3.786 persone risultate positive, che porta a 168.941 il numero di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia. Sono invece 1.189 gli attuali nuovi soggetti positivi, per un totale di 106.607. Si attestano a 525 i morti (in leggero calo rispetto ai 578 del 15 aprile) e a 2.072 i guariti (in aumento rispetto ai 962 del 15 aprile) della scorsa giornata. Nel complesso sono 22.170 i deceduti, 40.164 i guariti. Sono 2936 (-143) i degenti in terapia intensiva, mentre 76.778 positivi al virus sono in isolamento domiciliare.

La situazione coronavirus nel Veneto

Sono arrivati a 14.990 i casi di Coronavirus nella regione Veneto, di cui 106 registrati oggi, su 222 mila tamponi processati. Sono 10.800 (+366) le persone che ancora si dimostrano essere infette dal virus. Confermati altri 9 decessi per/con Covid-19, che fanno salire il totale a 981. I negativizzati virologici, ossia quei pazienti che sono guariti dal virus in seguito a trattamenti medici, risultano essere 3.209. Per quanto attiene ai cittadini che necessitano di cure nelle strutture ospedaliere, 1308 (-15) sono ricoverati in area non critica mentre 209 (-5) nel reparto di rianimazione. Le persone che sono costrette all’isolamento domiciliare perché malate sono 13.902.

Il Governatore Luca Zaia, in videoconferenza su Facebook, oltre ad aver fornito i nuovi dati su contagi e morti, ha dichiarato quella che per lui è la dead line per la ripartenza, ovvero il 4 maggio. Il Presidente del Veneto ha messo in evidenza come si debba decidere se restare chiusi e morire nel tempo in attesa che il virus se ne vada o riaprire ed imparare a convivere con il Covid; appare abbastanza chiaro da queste affermazioni quale ipotesi sia da lui sostenuta. Proprio per non farsi trovare impreparati nel caso di riapertura delle attività, la regione sta sviluppando insieme con aziende ed altre parti sociali un protocollo con specifiche norme e dispositivi di protezione e sicurezza.

I dati della Protezione Civile aggiornati alla serata dal 16 aprile

Di seguito, riportiamo i dati del Coronavirus in Veneto diramati dalla Protezione Civile e aggiornati alla serata del 16 aprile. I casi sono così distribuiti a livello territoriale:

Provincia di Treviso: 2135

Provincia di Padova: 3.537 casi

Provincia di Venezia: 2036 casi

Provincia di Verona: 3730 casi

Provincia di Belluno: 755 casi

Provincia di Vicenza: 2170 casi

Provincia di Rovigo: 297 casi.

