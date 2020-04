Condividi su

Coronavirus Campania, ultime notizie: morti, contagiati al 16 aprile

Torna, come ogni giorno, l’aggiornamento sullo stato di avanzamento dei contagi da coronavirus in italia. La notizia del 16 aprile è che la curva del contagio è nuovamente salita: sono 3.786 i nuovi casi, mentre mercoledì erano stati 2.667. Il totale dei contagiati è salito così a quota 168.941. Fortunatamente, è invece in calo il dato dei decessi: 525 (contro i 578 di ieri). Quasi da record, invece, il numero dei guariti in un solo giorno, ben 2.072, per un totale complessivo di 40.164. I ricoveri continuano a scendere, quelli in terapia intensiva addirittura sono sotto i tremila (2.936). Citiamo anche il numero di medici che hanno perso la vita in questa battaglia, per salvare le vite di migliaia di pazienti: sono ben 127.

La situazione coronavirus in Campania

Il totale dei contagiati in Campania è di 3.887 persone, su un totale di 41.296 tamponi effettuati, fino ad ora. La notizia è l‘inizio della distribuzione, alle farmacie della regione, delle 500 mila mascherine acquistate. Il protocollo prevede che queste verranno distribuite prima alle fasce deboli della popolazione e poi, dalla prossima settimana, a tutte le famiglie campane, prima di renderne obbligatorio l’uso in vista della fase 2 dell’epidemia.

Ma adesso passiamo ai dati ufficiali della tabella della Protezione Civile sulla regione:

Ricoverati con sintomi 618

Terapia intensiva 76

Totale ospedalizzati 694

Isolamento domiciliare 2.424

Nuovi positivi 80

deceduti 286

Il pPesidente della Regione, Vincenzo De Luca, avrà il compito di guidare la Campania verso la fase 2 dell’epidemia. A proposito di ciò, queste sono state le sue dichiarazioni:

“C’è in corso di definizione un piano Regionale per lo screening di massa sui cittadini campani. Questo piano di monitoraggio, di prevenzione e di cura relativo al covid-19, deve svilupparsi in modo parallelo con il piano di rilancio delle attività economiche e sociali“.

Gli aggiornamenti provincia per provincia

Passiamo adesso ai dati, provincia per provincia, relativi all’avanzamento dei contagi da coronavirus:

Caserta 393

Napoli 2.072

Avellino 416

Benevento 157

Salerno 587.

