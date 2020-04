Condividi su

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 Aprile 2020: amore, lavoro e salute

Ecco l’Oroscopo di Paolo Fox del giorno: scopriamo le caratteristiche di tutti i segni in questi giorni abbastanza difficili

Ariete: l’Oroscopo di oggi dice che siete delle persone forti a cui di certo non manca il successo nella vita, il consiglio è quello di cercare d’intraprendere sempre la giusta via. Nel lavoro dovrete svolgere dei progetti importanti e ciò vi potrebbe portare a far sembrare le giornate molto faticose, ma non demordete in quanto saranno anche produttive.

Toro: siete molto pazienti e ciò vi porterà a rimandare delle discussioni che forse vi risultano poco chiare; siete infastiditi dalla situazione vissuta in questi giorni, ma in compenso cercate sempre di trovare qualcosa da fare in casa. In amore cercate una persona dolce e bella che possa sostenervi, il resto può anche aspettare.

Gemelli: siete delle persone molto sentimentali, alla costante ricerca dell’amore, infatti queste sono delle giornate abbastanza importanti. In passato, nel lavoro, avete avuto delle situazioni di crisi, ma adesso state iniziando a superarle e questo vi porterà al conseguimento di maggiori successi.

Cancro: vi sentite nervosi, agitati e cercate sempre di trovare un modo per discutere con le persone che vi sono affianco, anche con il vostro partner. Quindi, in amore, cercate di valutare bene la situazione.

Leone: durante questo periodo vi sentite molto stressati; il consiglio è quello di cercare di mantenere sempre la calma e di evitare situazioni in cui potreste sentirvi maggiormente sotto pressione, in quanto nelle discussioni potreste dire cose che magari non pensate.

Vergine: l’Oroscopo dice che è un periodo molto difficile, ma voi cercate sempre di andare avanti, di seguire la vostra strada. Quest’anno non è mica finito qui, avete ancora molti mesi per sistemare alcune questioni avute in passato, cercate sempre di valutare soluzioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox 17 aprile 2020: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l’inizio settimana non è stato dei migliori, ma tranquilli che adesso tenderete a recuperare tutto. In amore sarete portati a dare maggiore attenzione e a gestire delle piccole situazioni sentimentali; cercate di avere sempre le idee chiare per quanto riguarda il lavoro, forse siete stati un po’ sottovalutati.

Scorpione: cercate di essere sempre prudenti, in quanto nei giorni precedenti siete stati messi alla prova da qualcuno che possibilmente vi ha fatto irritare. Il consiglio pero’ è quello di non soffermarvi a queste situazioni, ma di andare avanti.

Sagittario: siete delle persone che amano la libertà, ma purtroppo la situazione attuale non vi permette di vivere a pieno le giornate e ciò verte anche sulla vostra situazione sentimentale. In amore, infatti, ci saranno molti battibecchi dati dal fatto che non potrete vedervi con il vostro partner.

Capricorno: avrete dei problemi da risolvere con la vostra famiglia, ma il consiglio è quello di misurare bene le parole dette. Nel lavoro riceverete dei successi, ma anche qui cercate di risolvere alcune situazioni rimaste in sospeso.

Acquario: siete ritenuti dei segni abbastanza freddi, proprio perché mettete in primo piano l’amicizia piuttosto che l’amore; per voi la cosa importante è costruire dei progetti solidi e futuri con il vostro partner, che abbia le vostre stesse idee.

Pesci: l’Oroscopo di Paolo Fox dice che questo periodo sarà segnato da una crescente tensione che verterà sulla vostra situazione amorosa, in quanto vi è difficile capire, al momento, i vostri sentimenti nei confronti del partner. I prossimi mesi saranno decisivi per la vostra relazione, valutate attentamente.

