Condividi su

Agevolazioni bollette luce e gas a maggio 2020: quanto spetta ai consumatori

Bollette luce e gas: tra le misure a sostegno dei cittadini italiani nei tempi difficili dell’emergenza sanitaria alcune riguardano i consumi energetici. In cosa consistono?

Bollette luce e gas: sospensione dei distacchi per i morosi

In seguito al prolungamento della quarantena disposto dal governo, l’Arera (Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente) ha disposto la proroga della sospensione dei distacchi delle utenze di luce, gas e acqua per tutti i clienti morosi dal 13 aprile al 3 maggio. Il provvedimento ha riguardato solo alcune categorie di utenti per quanto riguarda la luce, lo stop è stato solo per quelli con contratti a bassa tensione, e rispetto al gas (soltanto per coloro che hanno consumi non superiori ai 200mila Smc/anno).

Nessuna restrizione è invece stata prevista per il consumo idrico. Una volta che si giungerà al termine previsto dalla proroga, le procedure di distacco riprenderanno previa comunicazione da parte della società che eroga il servizio di un’offerta per la rateizzazione degli importi dovuti su cui non saranno applicati gli interessi.

Cosa potrebbe prevedere il prossimo Dpcm?

Dunque, nonostante la grave emergenza sanitaria, non è stato finora previsto dal governo un vero e proprio stop alle bollette luce così come per quelle relative alle altre utenze (tranne che per un periodo limitato ed esclusivamente per gli 11 comuni di Lombardia e Veneto che rientravano nella prima “zona rossa”). L’iniziativa dell’esecutivo, d’altra parte, finora sembra volta a fornire tutte le risorse finanziarie necessarie alle famiglie italiane non solo per fare la spesa ma anche per pagare, appunto, le bollette.

Almeno in questa direzione si muovono i vari bonus previsti, a partire da quello per le Partite Iva che, tra l’altro, col prossimo Dpcm pare destinato ad aumentare di importo. Tuttavia, nel decreto legato all’emergenza di aprile, a quanto riferiscono le indiscrezioni, potrebbe essere previsto in effetti uno stop alle bollette luce: riguarderebbe, appunto, soltanto le utenze elettriche e sarebbe rivolto solo alle piccolissime imprese.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it