Coronavirus, il festival di Sanremo 2021 a rischio: ecco lo scenario

Secondo il proprietario dell’Ariston, Walter Vacchino, il Festival potrebbe slittare di qualche mese. Intervistato da Sanremonews ha dichiarato: “Serve un’ampia riflessione. Se la data di inizio febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi. Ovviamente se tutto questo permette di essere più tranquilli per tutti i protagonisti, dagli artisti agli addetti ai lavori e se la programmazione Rai lo può prevedere. L’altra ipotesi, quella più ottimistica, è che ai primi di febbraio la situazione sia tale da permettere, rispondendo a certe norme, di godersi lo spettacolo come in qualsiasi altro teatro. C’è un’ultima ipotesi che non voglio nemmeno tenere in considerazione…“

A causa del coronavirus, sono stati annullati e posticipati molti eventi musicali e teatrali. Tra questi potrebbe esserci il tanto amato Festival della musica italiana, Sanremo. Questo per mettere al sicuro tutte le persone coinvolte nella preparazione di quest’ultimo, dagli addetti ai lavori fino ad arrivare agli artisti in gara.

Sanremo a rischio per Coronavirus: ripercorriamo la storia del Festival

Il festival di Sanremo è un festival musicale che si svolge in Italia, a Sanremo, dal 1951. I concorrenti sono tra i nomi più noti della musica italiana. Dal 1956 il vincitore del festival ottiene il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Il festival di Sanremo non viene trasmesso in televisione solo a livello nazionale, ma anche in Eurovisione. I bravi vengono scelti da una commessione specializzata e devono essere in lingua italiana e composti da compositori italiani. Quest’ultimi vengono votati da più giurie: Demoscopica composta da circa 300 fruitori della musica; la giuria della sala stampa composta da giornalisti; l’orchestra e infine il televoto da casa. Oltre al premio principale, la statuetta del Leone di Sanremo, si può vincere anche il premio della critica e il premio Mia Martini. L’ultimo vincitore del festival di Sanremo è stato Diodato con il brano Fai Rumore.

