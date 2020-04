Analisi situazone coronavirus in italia, al 17 aprile 2020. Focus particolare sui dati relativi alla regione Piemonte, seconda in Italia per contagi.

Condividi su

Coronavirus Piemonte, ultime notizie: morti, contagiati al 17 aprile

Finalmente sul fronte coronavirus si ha una buona notizia: i nuovi malati sono solo 355. Questo è il dato più basso mai registrato, dal 2 marzo. Lo ha annunciato come sempre Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile, nella sua consueta conferenza stampa delle 18:00 tenutasi ieri sera. Altro record che si registra, è poi quello dei guariti in una sola giornata: sono ben 2.563 (complessivamente 42.727). Per quanto riguarda i decessi, la situazione si mantiene in linea con i dati di ieri, e più in generale di questa settimana: sono quest’oggi 575 (per un totale di 22.475). Altro record da segnalare è poi quello del numero di tamponi effettuati in un solo giorno, ben 65.705. Calano ancora i numeri dei ricoveri: sono 25.786 quelli ordinari, mentre la terapia intensiva ne conta 2.812.

La conferenza stampa ha portato poi delle novità: Borrelli ha annunciato che non si terrà più giornalmente; i dati aggiornati saranno reperibili, ogni giorno, sul sito della Protezione Civile. La conferenza stampa verrà tenuta esclusivamente per due giorni alla settimana: il lunedì e il giovedì, sempre alle 18:00.

LEGGI LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

La situazione coronavirus in Piemonte

Adesso andiamo a vedere, più da vicino, come procede la situazione coronavirus in Piemonte, seconda regione d’Italia più colpita dal virus dopo la Lombardia. Prendiamo i dati ufficiali della regione, che vengono forniti, come sempre, dalla tabella ufficiale della Protezione Civile:

Ricoverati con sintomi 3.266

Terapia intensiva 333

Totale ospedalizzati 3.599

Isolamento domiciliare 10.399

Totale positivi 13.998

Variazione Totale positivi 215

deceduti 2.171

Totale casi 19.803.

Le ultime news, riguardanti le regioni del Nord, parlano di una volontà sempre più forte di ripartenza. Invita invece alla cautela l’Istituto Superiore di Sanità. Sta avvenendo un forte scontro, su questo campo, anche tra politica e scienza. In questo momento è difficile capire come ci si dovrà comportare dal 4 maggio in poi; l’unica cosa che sembra essere certa è che le scuole non riapriranno.

Gli aggiornamenti dalle province piemontesi

Di seguito, forniamo l’aggiornamento sui contagi da coronavirus nelle varie province piemontesi:

Alessandria 2.696

Asti 957

Torino 9.503

Biella 728

Novara 1.855

Vercelli 935.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it