Coronavirus Umbria, ultime notizie: morti, contagiati al 17 aprile

Sono in totale 1.337 le persone risultate positive al covid-19 in Umbria, su una base di 22.802 tamponi effettuati, 8 in più rispetto a giovedì. Il numero dei guariti è pari a 492, facendo cosi scendere gli attualmente positivi a 788. I clinicamente guariti, quindi risultati negativi anche al secondo tampone sono 294, i decessi invece toccano quota 57, 3 unità in più rispetto al 16.

Dai dati forniti emerge che il numero dei pazienti ricoverati è 142, di questi solo 31 in terapia intensiva. Il numero complessivo di persone in isolamento domiciliare è 1.771, 134 in meno rispetto alla giornata di giovedì.

Coronavirus Umbria: la T-shirt della solidarietà

Nasce in Umbria, grazie al marchio nohow con sede a Perugia, la maglia della solidarietà.

Mariano Di Vaio, noto influencer italiano, in collaborazione con il famoso designer Gianpiero D’Alessandro, ha realizzato #Wecare, la maglia della solidarietà. Una t-shirt in cotone, il cui profitto sarà donato per l’acquisto di materiale medico e di attrezzature per la terapia intensiva, per aiutare così la lotta al covid-19.

La t-shirt è subito diventata virale sul web, acquistata, in pochi giorni, da più di mille persone.

Molti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo hanno partecipato a questa campagna, tra cui Il Volo, Salvatore Esposito, Stefano De Martino, Andrea Sannino (che l’ha indossata durante il suo live su Rai2), Alex Del Piero, Alvaro Morata, Claudio Marchisio, Veronica Ferraro ed Elena Barolo.

