Condividi su

Grande Fratello vip: la vincitrice è Paola di Benedetto

Paola di Benedetto vincitrice del Grande Fratello vip grazie ai follower del fidanzato Federico Rossi?

Anche quest’anno siamo arrivati alla fine di questo Grande Fratello vip. Percorso durato circa 3 mesi. La finale più lunga della storia. Finalmente i concorrenti lasciano la casa, ritornando dalle loro famiglie scoprendo la vera realtà di fuori che ha fatto scalpore in questo ultimo periodo. È proprio cosi che siamo giunti a questo traguardo, nonostante le varie problematiche Alfonso Signorini è stato capace di portare avanti questa trasmissine. Causa coronavirus le puntate su canale 5 sono sempre andate senza pubblico, e cosi lo è stato anche per la finale ma con una differenza. Alfonso signorini è stato capace di rendere partecipe ugualmente il pubblico, tramite video fatti esclusivamente per i concorrenti, mostrandogli il loro affetto anche a distanza. Questi video sono stati mandati in onda durante la diretta, con tanto di applausi. Mentre il resto dei concorrenti ha deciso di partecipare, mostrando la loro presenza tramite web.

Paola di Benedetto vincitrice del gf vip?

La vincitrice del reality grande fratello vip è stata proprio lei Paola di benedetto. La fashion bloggher amata e seguita su instagram. Colei che ha fatto madre natura a ciao darwin. La giovane ragazza tanto criticata e tenuta in considerazione solo per il fisico, vince il Grande fratello vip, portandosi in palio un premio di 100.000 dove metà quota andava a finire in beneficienza. Ma la ragazza ancora una volta ha saputo stupire il pubblico dicendo che dava in beneficienza l’intera quota.

Vis a Vis El Oasis: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Grande Fratello vip: Wanda nara in pigiama

Alfonso signorini decide di coinvolgere colei che ha lavorato in questo lungo percorso al grande Fratello, con lui insieme a pupo durante la diretta tramite una video chiamata. Wanda nara moglie di Icardi decide di presentarsi senza nessun abito particolare, stivaloni lucciccosi ma solo in acqua e sapone, senza trucco e con una maglia giornaliera. Alfonso richiede la partecipazione del marito ma dopo tante battute si mette in mostra a condizione che non gli si faccia domande di calcio.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it