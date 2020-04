Condividi su

Coronavirus ultime notizie: stop contagi al sud, i dati dell’ultimo bollettino

Coronavirus ultime notizie: a margine della comunicazione dell’ultimo bollettino della Protezione Civile sullo stato dei contagi da Sars Cov 2 le autorità non hanno esisto a parlare di “dati positivi”. Particolarmente incoraggiante la situazione al Centro-Sud dove la diffusione del virus è stata di fatto fermata in tempo.

Coronavirus ultime notizie: calo netto dei ricoverati, mai così tanti guariti

Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile dall’inizio dell’epidemia hanno contratto il nuovo coronavirus 172.434 persone (di queste 22.745 sono morte mentre 42.727 sono state dimesse dopo che si era reso necessario il ricovero). Allo stato attuale i positivi al Sars Cov 2 sono 106.962, i ricoverati sono in tutto 25.786, in terapia intensiva 2.812 pazienti, altri 78.264 sono in isolamento presso il proprio domicilio.

Il Covid 19 ha colpito duramente il nostro paese, il cordoglio per le vittime non può passare in secondo piano, né adesso né dopo, d’altra parte, non si può non sottolineare il calo netto dei ricoverati (-124 persone in terapia intensiva nel corso di 24 ore e -1.107 ricoverati in generale), oltre al fatto che il numero dei guariti (anche se è più corretto parlare di dimessi) fino a ieri venerdì 17 aprile 2020 non era mai stato così alto. Per quanto riguarda questi ultimi sole 24 ore c’è stato un aumento pari a 2.563 unità.

“I dati sanitari ci indicano che si è alleggerita decisamente la pressione sulle strutture ospedaliere […] per questo abbiamo deciso di rimodulare le conferenze stampa” così il Capo della Protezione civile Borrelli ha annunciato che la consueta conferenza stampa sull’emergenza – che si teneva sin dal 22 febbraio – non si terrà più ogni giorno ma con la cadenza di due volte a settimana. Il cambio di atteggiamento rispetto a giorni più bui di fine marzo inizio aprile è più che simbolico: non si abbasserà la guardia ma si può cominciare a guardare oltre la quarantena.

Epidemia fermata al Centro-Sud

Coronairus ultime notizie – dopo Borrelli a sottolineare i dati particolarmente positivi è stato anche il Presidente del Consiglio superiore di Sanità Locatelli: l’indice di contagiosità si attesterebbe adesso tra lo 0,83 e lo 0,78, insomma, ben sotto la soglia di 1, posta come indicatore fondamentale sul corso dell’epidemia. Detto ciò, Locatelli ha voluto evidenziare come lo stop al contagio nel Centro Sud sia ormai da definire consolidato. “È un dato ormai solidamente corroborato dall’evidenza dei numeri: anche oggi (17 Aprile, ndR) ben 13 tra regioni e province autonome hanno un numero di decessi inferiore a due cifre, addirittura due regioni senza casi fatali” ha dichiarato con soddisfazione sempre Locatelli.

