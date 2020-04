Ora che ti guardo bene: testo e significato del nuovo singolo di Gazzelle

Condividi su

Ora che ti guardo bene è il nuovo singolo di Gazzelle, prodotto proprio in questo periodo di reclusione. I ricavati saranno destinati all’ospedale Spallanzani di Roma.

Gazzelle è tornato in scena con un nuovo singolo: Ora che ti guardo bene. Il brano è stato scritto dal cantante romano e prodotto a distanza da Federico Nardelli. Gazzelle, insieme al suo staff, ha deciso di devolvere i ricavati del brano all’ospedale Spallanzani di Roma: “Ho deciso insieme alla mia squadra di devolvere tutti i proventi all’ospedale Spallanzani di Roma per fare bene anche e soprattutto a chi sta soffrendo.”

Ora che ti guardo bene: il testo

E ti ricordi com’è che si fa

la vita mescolata insieme

e poi divisa di nuovo a metà

mentre corriamo in queste stanze

sta casa è così grande

che lavoro fa, wow, il tuo papà

ti piacerebbe andare sulla luna

portiamo un sacco a pelo

e rimaniamo là

mentre sul mondo piove forte

suoniamo un pianoforte

cantiamo insieme na na na

Ora che ti guardo bene

sembri proprio come me

e non so se è un male o un bene

ma sto meglio insieme a te

E ti ricordi che sapore che ha

quel bacio dato a vuoto sotto casa

quando ridevi ah ah

mentre la luce di un lampione illuminava un fiore

c’è un gatto col tuo nome, mia dove va

ti piacerebbe stare sotto al sole

sdraiati su un balcone e rimaniamo là

mentre la strada brucia male

non ti farò del male, ti giuro mai, mai

Ora che ti guardo bene

sembri proprio come me

e non so se è un male o un bene

ma sto meglio insieme a te

Ora che ti guardo bene

sembri proprio come me

e non so se è un male o un bene

ma sto meglio insieme a te

Il significato del brano

Un testo malinconico e nostalgico che sottolinea la bellezza delle semplici cose: prendere il sole su un balcone, darsi un bacio sotto al portone. Quei piccoli momenti che hanno un valore bellissimo se spese con persone speciali.

