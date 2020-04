Coronavirus manipolato in laboratorio: l’ipotesi del Nobel che sfida il complottismo. Gli Usa avviano un’indagine per richiedere riarcimento danni alla Cina

Coronavirus manipolato in laboratorio: la teoria di Luc Montagnier

Il coronavirus è frutto di una manipolazione in laboratorio. A dirlo non è qualche blogger complottista, bensì il professor Luc Montagnier, premio Nobel 2008 per la Medicina in un’intervista radiofonica.

Secondo il Nobel, il coronavirus si sarebbe accidentalmente diffuso da un laboratorio cinese a Wuhan specializzato per la ricerca sui vaccini, nella fattispecie nell’ambito della ricerca per un vaccino contro l’Aids. Ed è singolare proprio il fatto che questa dichiarazione venga da Montagnier che nel 2008 vinse il Nobel per aver a lungo lavorato sul rapporto tra il virus dell’Hiv e l’epidemia di Aids.

Coronavirus manipolato per ricavarne un vaccino anti-Aids

Il genoma Rna del coronavirus, stante a quando dichiarato da Montagnier, avrebbe all’interno sequenze dell’Hiv, il virus alla base dell’Aids. La sequenza del genoma dell’Aids sarebbe stata inserita in quella del coronavirus per tentare di ricavarne un vaccino. «La natura non accetta alcuna manipolazione molecolare – sottolinea il Professore -, eliminerà questi cambiamenti innaturali e anche se non si fa nulla, le cose miglioreranno, ma purtroppo dopo molte vittime».

Montagnier ha poi proposto una soluzione: «Con l’aiuto di onde interferenti, potremmo eliminare queste sequenze e di conseguenza fermare la pandemia. Ma ci vorrebbero molte risorse». Risorse che attualmente sono impiegate prevalentemente per migliorare le cure attraverso l’adozione di farmaci antivirali (tra cui quelli utilizzati proprio contro l’Aids) e anti-infiammatori, accrescere le prestazioni dei sistemi sanitari nazionali (soprattutto attraverso la dotazione di strumenti per la ventilazione per la terapie intensive) e per destinare i fondi alla ricerca di un vaccino contro il coronavirus.

Il medico francese ha quindi definitivamente messo in soffitta l’ipotesi della diffusione del coronavirus per via della zoonosi tra uomo e animali vivi nel mercato del pesce di Wuhan. Tuttavia, è probabile che il coronavirus abbia effettivamente avuto origine da un pipistrello, ma presenterebbe delle modificazioni di laboratorio che inducono a pensare ad un errore umano. Infatti, sempre secondo Montagnier, all’origine vi sarebbe stato il tentativo di impiegare il coronavirus come antigene alla base di un vaccino sperimentale contro l’Aids.

L’inchiesta USA per un’eventuale richiesta di risarcimento danni alla Cina

Nel frattempo, negli USA l’annuncio formale dell’avvio di un’indagine per appurare le ipotesi di una “fuga” del virus dal laboratorio di Wuhan in Cina sta assumendo i toni di una nuova strisciante e latente guerra fredda.

Washington fa sapere che alcuni esperti dei servizi segreti americani avrebbero già raccolto una discreta quantità di informazioni, necessaria a fornire «una fotografia accurata dei fatti». Una volta terminato, il dossier sarà sottoposto alla Casa Bianca e a quel punto Donald Trump e i vertici di Stato valuteranno se avviare o meno la procedura per la richiesta risarcimento danni direttamente alla Cina, ritenuta responsabile dell’emergenza sanitaria ed economia in corso a causa del coronavirus.

Secondo quanto riferito da Fox, alcuni funzionari americani non escludono l’ipotesi dell’arma batteriologica, sebbene l’inchiesta assuma principalmente l’ipotesi dell’incidente da laboratorio. Questo filone di inchiesta, anche se non è quello prevalente, sostene che il dottor Shi Zhengli, a capo di un laboratorio a Wuhan che conduce sperimentazioni sui pipistrelli, coordinasse una «task force» speciale dedita allo sviluppo di armi non convenzionali segrete.

Se quest’ipotesi fosse acclarata e prevalesse sui risultati dell’indagine, gli Usa potrebbero essere incentivati ad agire ricorrendo alle “maniere forti” contro la Cina, seguendo la scia di quanto fatto in India. La nazione indiana, infatti, ha depositato presso l’ufficio dei diritti umani delle Nazioni Unite un richiesta di azione legale nei confronti della Cina accusandola per crimini contro l’umanità.

Avviate alcune cause legali USA contro la Cina

In verità, alcuni studi legali statunitensi avrebbero già avviato procedure a titolo di risarcimento danni per le perdite causate dal presunto occultamento della verità da parte del regime cinese. In Florida, ad esempio, lo studio legale «Berman Law Group» ha avviato una class action, per mano dell’avvocato Matthew Moore, secondo cui la Cina avrebbe «agito lentamente o insabbiato i fatti per tutelare il proprio interesse economico».

Ammontano già a 4 le principali class action degli Stati Uniti contro il governo cinese, ritenuto responsabile di gravi condotte di mancata prevenzione della diffusione del coronavirus. I risarcimenti richiesti sono in genere dell’ordine di parecchi miliardi: «i danni causati dai ritardi e dalle bugie della Cina – dichiara Matthew Henderson della Henry Jackson Society – superano i 3.500 miliardi di euro, senza contare le perdite in termini di vite umane».

La politica, intanto, segue l’onda: il senatore repubblicano dell’Arkansas Tom Cotton (a cui fa da eco Marco Rubio, senatore della Florida) ha esplicitamente messo sotto accusa il partito comunista cinese, le cui bugie «hanno trasformato un problema sanitario locale in una pandemia globale, devastando vite e sogni nel nostro Paese». All’appello non mancano però neanche democratici, a giudicare da alcune posizioni espresse al Congresso.

Chissà se Donald Trump non ne farà un cavallo di battaglia per poter vincere le elezioni e replicare il suo mandato di Presidente degli Stati Uniti.

