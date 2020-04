Condividi su

Coronavirus in Sardegna, ultime notizie: morti e contagiati al 20 Aprile

La Protezione Civile ha emanato il bollettino con i dati riguardanti il coronavirus in Sardegna: nell’isola sono presenti 115 ricoverati con sintomi, 21 persone in terapia intensiva, 718 positivi in isolamento domiciliare e 854 persone attualmente affette dal Covid-19. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 1.228, con 13 casi in più registrati nelle ultime ventiquattro ore, ed il numero complessivo di tamponi effettuati è attestato a 15.328 unità. La regione rappresenta, guardando gli ultimi aggiornamenti, un esempio di “zona verde” insieme a Basilicata, Molise e Umbria. L’incremento dei casi totali è molto basso ed il numero di casi ogni 100.000 abitanti è di molto inferiore alle 100 unità: nel complesso, la situazione generale fa ben sperare e la regione potrebbe essere tra le prime ad iniziare la famigerata “Fase 2”. L’Osservatorio Nazionale sulla Salute ipotizza che in Sardegna, tra l’ultima settimana di Aprile e la prima di Maggio, il contagio potrebbe essere a crescita zero.

Coronavirus Sardegna, i dati nelle province

Nell’isola il numero totale dei guariti ha toccato le 288 unità, mentre 86 sono finora i decessi. I casi di positività al coronavirus in Sardegna sono così distribuiti: 218 in provincia di Cagliari; 52 ad Oristano; 74 a Nuoro; 86 nel Sud Sardegna, mentre il numero più elevato è in provincia di Sassari (758). Nella giornata odierna è stato registrato un nuovo decesso: si tratta di un uomo scomparso all’ospedale di Nuoro e originario di Orune, comune non molto distante.

Le regioni meridionali pioniere della Fase 2

Secondo le stime fatte dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute, le regioni meridionali potrebbero essere le prime ad intraprendere la “Fase 2”: il contagio in Sardegna potrebbe essere a crescita zero già dal 29 Aprile, così come in Sicilia. La Basilicata sembra aver sconfitto il virus già dalla metà del mese di Aprile, così come l’Umbria, la quale costituirebbe un unicum tra le regioni centrali. In Puglia e in Campania è prevista la crescita zero dalla prima settimana di Maggio e per questi motivi le regioni meridionali stanno già pensando a dei piani per l’avvio della ripresa.

