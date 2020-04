Condividi su

Bollettino coronavirus 20 aprile 2020: morti, contagiati e guariti

Bollettino Coronavirus 20 aprile: il lieve ma costante miglioramento che emerge dai numeri del bollettino ufficiale della Protezione Civile lascia ben sperare. Tutti sperano nell’avvicinamento alla fase 2. L’auspicio diffuso è che dal 4 maggio possa esserci un allentamento delle misure attualmente in vigore in modo da poter riprendere man mano le attività (pre-coronavirus) pur mantenendo varie cautele come ad esempio il distanziamento sociale.

In calo per la prima volta il numero delle persone attualmente positive

Bollettino Coronavirus – Nel dettaglio ecco i numeri presentati in conferenza stampa da Angelo Borrelli della Protezione Civile affiancato dal prof. Luca Richeldi componente del comitato tecnico-scientifico di supporto all’esecutivo nelle valutazioni di ordine epidemiologico. Ecco i numeri ufficiali: nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 20 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 181.228, con un incremento rispetto a ieri di 2.256 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.237, con un decremento di 20 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.573 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 62 pazienti rispetto a ieri. 24.906 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 127 pazienti rispetto a ieri. 80.758 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 454 e portano il totale a 24.114. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 48.877, con un incremento di 1.822 persone rispetto a ieri.

Bollettino coronavirus 20 aprile 2020, suddivisione per regione

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.587 in Lombardia, 13.522 in Emilia-Romagna, 14.557 in Piemonte, 10.061 in Veneto, 6.568 in Toscana, 3.496 in Liguria, 3.212 nelle Marche, 4.365 nel Lazio, 3.019 in Campania, 1.929 nella Provincia autonoma di Trento, 2.810 in Puglia, 1.190 in Friuli Venezia Giulia, 2.210 in Sicilia, 2.062 in Abruzzo, 1.540 nella Provincia autonoma di Bolzano, 424 in Umbria, 854 in Sardegna, 828 in Calabria, 548 in Valle d’Aosta, 242 in Basilicata e 213 in Molise.

Borrelli sulla utilità dell’app

Bollettino coronavirus 20 aprile 2020 – Il capo della Protezione Civile Borrelli ha fatto riferimento a bandi attivi per reclutare medici e operatori socio sanitari. Scadrà mercoledì il bando per reclutare 1.500 operatori socio sanitari destinati a Rsa, residenze per disabili e anziani e istituti penitenziari aggiungendo di un secondo bando per reclutare un nuovo contingente di medici per integrare la task force che già opera nelle regioni più colpite e che scadrà giovedì.

Infine Borrelli ha parlato dell’App Immuni spiegando che a suo avviso “la App serve e sarà assai utile per conoscere chi è positivo. Combinando la app, i tamponi e le misure pensiamo che si possa fare un’azione di contrasto efficace”.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it