Oroscopo Paolo Fox oggi 21 Aprile 2020: amore, lavoro e salute

Ariete: l’Oroscopo di oggi dice che durante questo periodo vi sentite molto energici e pieni di vitalità, giornate abbastanza positive per voi. Situazione che riguarderà anche l’amore, in quanto vi si presenterà l’opportunità di fare nuove conoscenze tramite social, sperando che tutto possa tornare alla normalità.

Toro: durante questo periodo vi sentite più amichevoli e affettuosi con le persone che vi sono accanto, principalmente con il vostro amore. Per quanto riguarda il lavoro il consiglio è quello di riprendere dei vecchi progetti passati che non avete potuto portare a termine.

Gemelli: questo periodo vi porterà a pensare che avete bisogno di trovare la vostra anima gemella, in quanto è tempo di positività e tutto sarà a vostro favore, avete delle buone occasioni da sfruttare. In amore gli incontri saranno via social, ma approfittatene lo stesso.

Cancro: siate meno nostalgici e rancorosi. Questo periodo potrebbe causarvi molti disagi, ma siete sempre voi a decidere per il vostro futuro e ciò vi porterà a cambiare la situazione. Siete più liberi di agire, non avete nessuno che vi si metterà contro, almeno per ora.

Leone: cercate di non rimandare i vostri impegni, ma non prendete tutto alla leggera e state attenti alle decisioni prese, potrebbero essere azzardate. Nel lavoro avete ancora delle discussioni da risolvere in quanto ci sono delle persone che cercano di mettervi in difficoltà; ma non preoccupatevi perché verrete aiutati dal vostro amore.

Vergine: siete delle persone abbastanza sicure, decise e questo vi aiuterà ad andare sempre per la vostra strada; certo, vi si presenteranno delle situazioni alquanto difficili, ma sapete come gestirle. Situazione non migliore nell’amore, non è ancora il momento giusto per fare nuove conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox 21 Aprile 2020: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: questo periodo porta a sentirsi nervosi, arrabbiati e possibilmente ad avere delle discussioni in famiglia e non solo; il consiglio è quello di ritrovare la vostra calma perduta, magari con qualche esercizio da fare a casa. Anche l’amore noterà il vostro umore e possibilmente ci saranno delle litigate abbastanza accese. Nel lavoro tutto procede a rilento, ma recupererete presto.

Scorpione: periodo difficile anche per voi, vi sentite stanchi e demotivati, ma tranquilli che tutto si riprenderà al più presto. Attenti alla vostra pazienza, qualcuno vi metterà a dura prova, cercate sempre di ragionare prima di parlare. Discussioni per quanto riguarda l’amore, ma nel lavoro sarete un po’ più fortunati.

Sagittario: nonostante il brutto periodo che state attraversando vi sentite più forti e motivati, cercate di continuare così. Avete sempre buone idee da portare avanti, soprattutto perché avete bisogno di un cambiamento radicale nella vostra vita. Nel lavoro ci saranno delle belle novità.

Capricorno: questo periodo vi rimanderà a costanti sicurezze, ecco perché vi sentite più sicuri di voi stessi e forti. Siete anche astuti e ciò vi porterà a fare dei progetti che riguardano il futuro.

Acquario: siete pervasi da una crisi interiore che molto probabilmente vi portate avanti da tempo, cercate di risolverla al più presto. Nel lavoro siete alla ricerca di soluzioni a situazioni che vi si stanno presentando; nell’amore, invece, cercate di risolvere i piccoli battibecchi che state avendo e siate più positivi.

Pesci: l’Oroscopo di oggi dice che sono delle giornate particolari, avete bisogno di avere delle persone importanti al vostro fianco, cosa che molto probabilmente non sentite di avere. Questa situazione inciderà sull’amore: questi giorni saranno decisivi per quanto riguarda la relazione con il vostro partner, risolvete le situazioni in sospeso e agite sempre con cautela.

