Ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Puglia e province, morti, contagiati e guariti. Notizie generali sul numero di casi in Italia.

Coronavirus Puglia, ultime notizie: morti, contagiati al 21 Aprile

Il coronavirus in Italia sta iniziando a rallentare la sua corsa nella diffusione, evidenti sembrano essere i miglioramenti nel Paese, aumentano i numeri dei guariti e diminuiscono quelli dei contagi.

Dai dati forniti dalla Protezione Civile in Puglia, il covid-19 causa ancora un numero alto di morti ma diminuisce quello dei contagi: al 21 aprile, la regione conta 3.567 attuali positivi, nonché un numero di 158 casi in più rispetto a lunedì, 326 decessi, quindi 12 in più e 431 guariti, ovvero 30 unità in più. Quindi nella giornata di martedì il coronavirus in Puglia ha superato i 300 decessi, ma è diminuito il numero dei contagi: i nuovi positivi facendo un bilancio statistico sembrerebbero solo 55.

Dopo un numero elevato di tamponi che sono stati effettuati nella regione Puglia troviamo i nuovi contagi suddivisi nelle varie province, in provincia di Foggia il numero dei nuovi contagi risulta essere di 28, a Bari ne risultano 19, a Brindisi sono 4, nella provincia di BAT sono 3, nella provincia di Taranto 1 e a Lecce nessun nuovo caso di contagio, il numero è rimasto stabile nelle ultime 24 ore.

I decessi sono invece stati maggiori nella provincia di Barletta-Andria-Trani, che conta 11 morti. Bari ne conta 5, Brindisi e Foggia 3, 2 in provincia di Lecce e solo 1 a Taranto.

Coronavirus in Italia, dati statistici dei nuovi contagi

Come si è già detto il numero dei contagi è in decrescita: in Italia oggi si contano 24.134 ricoverati con sintomi, (-3,1%), 2.471 ricoverati in terapia intensiva (-4%), 81.104 in isolamento domiciliare (-0,4%), 51.600 tra dimessi e guariti (+5,6%), 24.648 decessi, (+2,2,%), per un numero di 107.709 di casi attualmente positivi (-0,5%) e 183.956 casi totali dall’inizio della pandemia.

