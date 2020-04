Condividi su

Gossip ultime notizie: novità Vip e celebrità al 21 Aprile 2020

Gossip per Andrea Iannone che ritorna sui social: dopo la rottura con l’influencer, Giulia De Lellis che ritornata con la sua vecchia fiamma, il famoso pilota MotoGP, Andrea Iannone, è scomparso dai social per un bel po’ di tempo, facendo preoccupare i suoi fan. La loro storia, durata per quasi un anno e destinata al matrimonio, dato l’anello di fidanzamento che portava la De Lellis e la loro convivenza, è stata portata alla rottura per motivi sconosciuti; anche se alcune fonti sostengono che i due non sono riusciti a trovare un punto d’incontro dal momento che Iannone è risultato positivo al controllo antidoping e quindi lasciato da solo dall’influencer di fronte le difficoltà. Dopo qualche mese ha deciso di pubblicare sui social un post dove scrive “nulla è scontato, tutto può cambiare in un secondo” continua “mi sento più maturo e consapevole” ; ha concluso dicendo che questi momenti l’hanno segnato, ma che se li porterà dietro perché nonostante tutto gli hanno lasciato qualcosa. E’ riuscito con questo post a commuovere i suoi fan.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Gossip ultime notizie: Francesco Totti innamorato di Donna Paola

Francesco Totti, qualche giorno fa in diretta con Bobo Vieri su Instagram, ammette si essersi innamorato di Donna Paola, la sua gatta. Il gatto di razza Canadian Sphynx ha portato inizialmente un bel po’ di problemi in casa Totti, soprattutto con la moglie e conduttrice televisiva, Ilary Blasi. Nella diretta infatti ammette “mi stavo separando con mia moglie per prendere il gatto, non lo volevo” continua dicendo che non si erano parlati per due giorni, ma Ilary ha insistito e finalmente è riuscita a portare Donna Paola a casa. “Mi sono innamorato, è una gatta davvero affettuosa” conclude, affermando che nonostante il fatto che la figlia piccola, Isabel, la torturi tutti i giorni, la gatta non si è mai permessa di graffiarla.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it