Oroscopo Paolo Fox oggi 22 Aprile 2020: amore, lavoro e salute

Ariete: l’Oroscopo di oggi dice che dovete cercare di fare delle scelte importanti per quanto riguarda la vostra vita. Scelte che interesseranno sia l’amore, che cercherete di recuperare e il lavoro che sarà caratterizzato da nuove proposte.

Toro: state vivendo dei rallentamenti, ma di certo questo non vi bloccherà davanti a delle decisioni da prendere, quindi cercate di recuperare al meglio la vostra vita e le situazioni perse, soprattutto in amore.

Gemelli: siete alla costante ricerca dell’amore, avete bisogno di una relazione stabile nella vostra vita. Anche la famiglia, durante questo periodo è importante perché saprà come emozionarvi.

Cancro: saranno delle giornate abbastanza tese che vi renderanno molto nervosi. Situazione positiva per quanto riguarda l’amore che sarà caratterizzato da un recupero; cercate di risolvere le questioni che vi si presenteranno nel lavoro, soprattutto nelle piccole discussioni.

Leone: anche per voi è un periodo molto teso, dovuto principalmente a situazioni nel lavoro che vi rendono nervosi; in tutto ciò verrete aiutati dall’amore e dall’amicizia che saranno il vostro supporto per sfogarvi e per farvi sentire sicuri.

Vergine: cercate di essere i più chiari possibile, soprattutto in amore, in quanto state vivendo un periodo abbastanza negativo con il vostro partner, mettete le cose in chiaro. Situazione positiva, invece, nel lavoro in quanto sarà caratterizzato da un nuovo inizio in cui cercherete di migliorarvi.

Oroscopo Paolo Fox 22 Aprile 2020: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: questi giorni vi porteranno a sentirvi molto frustati in quanto è un periodo di tensione per tutti, il consiglio è quello di farvi forza e di cercare di superare questa situazione. Difronte le avversità non chiudetevi in voi stessi, ma anzi, cercate di affrontarle.

Scorpione: l’Oroscopo di oggi dice che in questi giorni potreste avere dei conflitti, ma non preoccupatevi in quanto non è nulla di particolare. Siete delle persone molto irascibili e questo vi porta ad essere frustati e a prendere tutte le situazioni nel personale.

Sagittario: questi giorni vi sembrano molto pesanti, saranno caratterizzati da piccoli battibecchi con la vostra famiglia; cercate di stare calmi e di non spazientirvi. Discussioni anche in amore, cercate di mettere in chiaro le cose, soprattutto risolvendo la situazione. Per quanto riguarda il lavoro state molto attenti agli investimenti.

Capricorno: vi sentite abbastanza confusi, forse a causa delle troppe idee che avete in testa, ma che non sapete metterle in pratica; il consiglio è quello di continuare ad avere fiducia in voi stessi e di mantenere la calma. Nel lavoro cercate di non farvi provocare dai vostri colleghi, ma in tutto ciò l’amore vi aiuterà.

Acquario: anche voi vi sentite confusi in questo periodo, molto probabilmente non riuscite a capire cosa desiderate; cercate, per prima cosa, di avere le idee chiare per poter prendere delle decisioni. Avete tanto lavoro da svolgere e l’amore che vi ronza attorno, date più attenzione ad entrambi.

Pesci: cercate di prendere le giuste decisioni per quanto riguarda l’amore: cercate di capire cosa volete di preciso nella vostra relazione che sarà caratterizzata da piccoli litigi, ma per alcune coppie la situazione potrà essere molto negativa. Infatti questa situazione non vi permetterà di concentrarvi a pieno nel lavoro.

