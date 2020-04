Condividi su

Houseparty: testo e significato del nuovo singolo di Annalisa

È uscito ed è ovviamente disponibile all’ascolto in tutte le piattaforme digitali di musica il nuovo singolo di Annalisa, Houseparty. Vediamo testo e significato del brano.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Houseparty: testo e significato del nuovo singolo di Annalisa

Più attuale che mai il nuovo singolo di Annalisa, intitolato – come detto – Houseparty. Insieme ad Avocado Toast e Vento sulla Luna feat Rkomi, questo brano sarà inserito all’interno del nuovo disco in uscita il 18 Settembre. Ecco il testo:

Vado via che è finito il mio tempo

passi svelti come nel flamenco

un’altra notte che sbatte sul tetto

ha lo stesso suono dei miei tacchi sul pavimento

passo i capelli tra le dita

li lego con la matita

giornata finita, batteria all’1%, dopo lo sento

e sulla strada di casa c’è il sole di Rio de Janeiro

chissà se è sempre stato lì

o sono io che non c’ero

Io sono a casa tu dimmi quando parti

house party

Fare tardi senza fare niente

questa è la migliore di tutte le feste

se porto me e tu porti te

abbiamo tutto quello che ci serve

fino all’alba come a capodanno

gli ultimi arrivati che non se ne vanno

a parlare sulle scale fa un po’ bene fa un po’ male

se dici ciao e poi non parti

house party

ti dico ciao e poi non parti

house party

Lo so già che non riesco a decidere

se mi piace la calma o il disordine

la mattina che sbatte sul tetto

illumina il casino che c’è in questo appartamento

oggi salto la dieta

non mi sembra un problema, la solita scema

lascio il telefono spento, dopo lo sento

e nel cortile di casa i colori di Rio de Janeiro

e sono sempre stati lì ma io non li vedevo

Io sono a casa

tu dimmi quando parti

house party

Fare tardi senza fare niente

questa è la migliore di tutte le feste

se porto me e tu porti te

abbiamo tutto quello che ci serve

fino all’alba come a capodanno

gli ultimi arrivati che non se ne vanno

a parlare sulle scale fa un po’ bene fa un po’ male

se dici ciao e poi non parti

house party

ti dico ciao e poi non parti

house party

Da qui da qui

non parte nulla mio amor

ma tutti i posti che abbiamo visto

li porto dietro come una roulotte

domani sveglia presto

la valigia non l’ho fatta è ancora sotto il letto

non c’è abbastanza tempo

mi dici ciao e poi non parti

Se porto me tu porti te

abbiamo tutto quello che ci serve

fino all’alba come a capodanno

gli ultimi arrivati che non se ne vanno

a parlare sulle scale fa un po’ bene fa un po’ male

se dici ciao e poi non parti

house party

ti dico ciao e poi non parti

house

house party.

Il significato del brano

A spiegare il significato del brano è stata la stessa Annalisa: “È un pezzo che, inaspettatamente, racconta benissimo il momento che stiamo vivendo e la voglia di trovare modi alternativi di stare insieme. Entro i muri delle case si aprono microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere. Saper mantenere vivi i sogni senza negare la realtà e la positività sono per me aspetti fondamentali della vita, soprattutto oggi, e in questa canzone c’è anche questo. Il giusto equilibrio tra leggerezza e riflessione. E nel cortile di casa i colori di Rio De Janeiro, e sono sempre stati lì, ma io non li vedevo… Ora li vedo benissimo“.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it