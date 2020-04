Condividi su

Unorthodox: trama, cast e anticipazioni serie tv. Le curiosità

Unorthodox è una serie tv tedesca creata da Alexa Karolinski e Anna Winger, che prende spunto e quindi si basa su un’autobiografia, quella di Deborah Feldman.

Diretta da Maria Schrader, si tratta di una produzione a sfondo Netflix ed è stata girata tra New York e Berlino.

Scopriamo qualcosa in più su Unorthodox

Unorthodox è una serie quasi similare se non più cruda di Handmaid’s Tales. La trama racconta di una ragazza di nome Esther, appartenente a una cultura ebraica ultra-ortodossa a cui è negato di poter fare qualsiasi cosa appartenete alla comunità odierna, lasciandole un solo compito, quello del concepimento. È costretta a un matrimonio combinato con un uomo incontrato poche volte. Non volendosi sottomettere alle regole della cultura e della famiglia, Esty decide di cambiare vita e lo fa attraverso l’aiuto di un’amica e la vendita di alcuni suoi indumenti preziosi si procura un biglietto per Berlino, città in cui anche la madre era scappata alcuni anni prima, e abbandona la sua vecchia vita facendo una nuova avventura nella capitale Tedesca. Ma non tutto va come pensato perché il marito e il cugino la inseguono per riportarla a casa e condurre la vita combinata precedentemente.

Nel cast della serie troviamo Shira Haas che interpreta appunto Esther, Aaron Altras, Amit Rahav, Jeff Wilbusch, Ronit Asheri, Aziz Dyab, Dina Doron, Tamar Amit-Joseph, Delia Mayer, Alex Reid, David Mambeldaun, Eli Roses, Gera Sandler, Langston Uibel e Yousef Joe Sweid.

La serie tv è disponibile dal 26 Marzo sulla piattaforma Netflix, suddivisa in in quattro parti e quindi vista come una miniserie televisiva. Fa parte di quelle serie tv tratte da libri e a sfondo sociale, considerato come un racconto profondo ed emozionale.

Netflix ha lanciato anche l’opportunità di realizzare un documentario di circa 20 minuti, intitolato ‘Making Unorthodox’, che racconta il dietro quinte delle riprese e il modo in cui è stata creata la serie tv.

