Condividi su

Coronavirus Calabria, ultime notizie: morti, contagiati al 22 aprile

Ed eccoci anche quest’oggi, puntuali, con il consueto aggiornamento riguardo all’avanzamento del coronavirus in Italia. Come ormai sapete, i dati ci vengono forniti dal sito ufficiale della Protezione Civile, che pubblica gli aggiornamenti, giornalmente, alle 18:00. Analizziamo adesso i dati di oggi. I guariti continuano ad aumentare, battendo anche il record di ieri: oggi sono infatti 2.943 in più (per un totale di 54.543). Per quanto riguarda i contagi, la situazione è sostanzialmente uguale a quella di ieri, con un calo di sole altre 10 unità; i malati di covid-19 sono attualmente 107.699, sul territorio nazionale. Il dato dei morti risulta ancora alto, anche se in calo rispetto alle giornate precedenti: si contano oggi 437 decessi (complessivamente il numero sale a 25.085). Si mantiene in calo anche il numero dei ricoveri, con quelli in terapia intensiva che attualmente ne contano 2.384; sono invece 23.805 i ricoveri ordinari. Menzione speciale, infine, per i medici che muoiono ogni giorno cercando di salvare migliaia di vite in questa “guerra”: ad oggi sono 145

La notizia del giorno è che, in Germania, c’è stata la quarta sperimentazione di un vaccino sull’uomo.

LEGGI LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

La situazione coronavirus in Calabria

L’avanzamento del virus procede a rilento, ma non si ferma; una situazione che accomuna tutta l’Italia, Calabria compresa. Qui, sono oggi 13 i nuovi casi di positività al virus, dopo due giorni nei quali non si era rilevato nessun aumento dei contagi. Ma adesso, andiamo a vedere, più da vicino, i dati che interessano la regione Calabria, direttamente dal bollettino ufficiale della Protezione Civile:

Ricoverati con sintomi 218

Terapia intensiva 7

Totale ospedalizzati 135

Isolamento domiciliare 686

Totale positivi 821

Nuovi positivi 13

Deceduti 76.

Ricordiamo che il totale dei tamponi effettuati nella regione è di 26.560. La Calabria resta dunque una delle regioni meno colpite dal virus, ma l’allerta è sempre massima.

I dati provincia per provincia

Andiamo adesso a vedere i dati, relativi al coronavirus, nelle varie province calabresi:

Reggio Calabria 247

Vibo Valentia 71

Catanzaro 197

Cosenza 426

Crotone 117.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it