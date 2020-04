Ultime notizie su NoiPa stipendio di maggio: i pagamenti arriveranno in anticipo, ma non per tutti. Ecco chi riceverà gli accrediti prima.

Noipa stipendio maggio: pagamenti in anticipo, ecco per chi

Lo stipendio di alcuni assistiti da NoiPa per il mese di maggio potrebbe essere anticipato. Un’indiscrezione molto importante, che però non riguarda tutti, bensì una categoria di lavoratori molto impegnata in questa situazione di emergenza epidemiologica. L’anticipo riguarderebbe stipendi e indennità accessorie, ma ricordiamo che non coinvolgerà tutte le categorie di lavoratori. Andiamo a vedere quali saranno i beneficiari.

NoiPa stipendio maggio: chi riceverà l’accredito in anticipo?

Di concerto con il ministero della Difesa, NoiPa starebbe lavorando in questi giorni per garantire in anticipo stipendi e indennità accessorie al personale del comparto Difesa, ma non solo. Anche il personale sanitario dovrebbe ricevere lo stipendio subito questo mese, mentre per il resto dei dipendenti il pagamento delle indennità accessorie verrà effettuato nel rispetto delle nuove tempistiche. Insomma, per il personale impegnato e impiegato in prima linea per fronteggiare l’emergenza Covid-19, le maglie strette, fitte e lunghe della burocrazia saranno considerevolmente snellite e lo stipendio sarà accreditato subito in busta paga.

NoiPa stipendio: velocizzazione procedure amministrative per personale Difesa

Altro aspetto importante riguarda il pagamento degli accessori relativo al personale della Difesa, reso possibile grazie a un’ottimizzazione delle rispettive procedure amministrative operata dal Centro Unico Stipendiale a partire dallo scorso gennaio. Il primo risultato è corrisposto in un anticipo dell’accredito degli straordinari, tramite il pagamento dei compensi per il personale impiegato nell’Operazione Strade Sicure nel cedolino di marzo (febbraio sarà pagato ad aprile).

Infine, per i nuovi assistiti NoiPa ha preparato un videotutorial sulla propria pagina Facebook che spiega come effettuare il primo accesso sul portale.

