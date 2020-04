Condividi su

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 Aprile 2020: amore, lavoro e salute

Ariete: l’Oroscopo di oggi dice che è un periodo abbastanza negativo per quanto riguarda il lavoro, forse siete preoccupati per i vostri affari, ma non demordete, siate sempre positivi e cercate di aspettare. In amore, se avete dei dubbi nei confronti di una relazione nata da poco, cercate di riflettere bene.

Toro: siete delle persone con tanta autostima e questo vi aiuterà ad uscire da questo periodo difficile e a ritrovare la positività che riguarderà sia il lavoro che l’amore in quanto potrebbero esserci nuove conoscenze.

Gemelli: sono delle giornate complicate per quanto riguarda l’amore, cercate di non mettervi nei guai come fate di solito. Nel lavoro ci saranno delle situazioni che vi metteranno un po’ in difficoltà, ma nulla di importante.

Cancro: questi giorni cercheranno di mettervi un po’ in opposizione: nel lavoro da un lato, sistemerete alcune situazioni, ma dall’altro avrete alcuni problemi da affrontare. In tutto ciò l’amore sarà presente e cercherà di farvi rilassare.

Leone: questo è un periodo difficile per voi, dovrete essere più coraggiosi in questi giorni, caratteristica che vi rappresenta d’altronde. Il consiglio è quello di trovare la serenità e di non prendere tutto sul personale.

Vergine: giornate positive, caratterizzate da diversi contatti con persone che magari non sentivate da molto tempo; certo, ci saranno delle incomprensioni, ma nulla di preoccupante. Nel lavoro potreste ottenere dei piccoli successi, per quanto riguarda l’amore, invece, lo state mettendo un po’ da parte, cercate prima di mettere in chiaro le vostre idee.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Oroscopo Paolo Fox 22 Aprile 2020: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l’Oroscopo di oggi dice che questi giorni vi regaleranno tanta forza e grinta; certo, ci saranno dei periodi in cui qualcuno cercherà di mettervi il bastone tra le ruote, ma voi cercate sempre di mostrarvi sicuri e grintosi, appunto. Mettete in pratica le vostre idee.

Scorpione: dovete essere molto cauti in questi giorni, in quanto potranno presentarsi delle situazioni negative, soprattutto nel lavoro, caratterizzato da diversi ostacoli da affrontare.

Sagittario: periodo positivo, soprattutto nel lavoro; nell’amore, invece, potreste avere delle difficoltà con il vostro partner, ma tranquilli, tutto può essere superato.

Capricorno: finalmente buone notizie nel lavoro, se fino a qualche tempo fa le cose non andavano per il verso giusto, adesso potrete godere di tante soddisfazioni.

Acquario: siete delle persone ribelli, vorreste evadere da questa situazione, ma purtroppo non potete e questo vi rende abbastanza frustati. Nell’amore la situazione va bene, cosa contraria nel lavoro, che sarà caratterizzato da diverse complicazioni.

Pesci: siete delle persone che quando devono affrontare dei problemi si rinchiudono in loro stesse. Il consiglio è quello di affrontarli di petto, soprattutto ora che potrebbero verificarsi situazioni non gradevoli nell’amore. Nel lavoro recupererete le questioni lasciate in sospeso.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it