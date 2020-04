Condividi su

Dimmi cos’hai: testo e significato del nuovo singolo di Gianluca Grignani

Dimmi cos’hai è il nuovo singolo di Gianluca Grignani, disponibile in tutte le piattaforme digitali di musica. Dopo Tu che ne sai di me, il cantante milanese ritorna in scena con questo suo nuovo brano. Il prossimo progetto del cantante, che si chiamerà Verde Smeraldo, sarà articolato in tre dischi contenenti 60 pezzi.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Dimmi cos’hai: il testo

Stasera maledetta sera

dormire sotto cinque stelle

è impossibile per me eh

dimmi se sei qui per lavoro

il tuo sguardo brilla come l’oro il mio no però

è passata una mezz’ora

ma come ti sei accorta allora

che spazio per un’altra donna forse io ce l’ho

la vita ci sorprende sempre

e non avevi niente in mente

ed ora questa strana sorte che è importante importante importante dai

Dimmi cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai

dai dimmi cos’hai

non ti sei mai ma mai ma mai ma mai ma dai

sentita mai così e lo sai

lo sguardo libero ed assente

fai già vedere che non tradisci lui ma te

e lei chi è amo

Parli con il cuore in gola

e ti senti come quando eri a scuola

ma quando sei sola

perché sei sola

l’aria però ha un buon odore

ed il vino che ti fa tremare

ti porta con se

io lo sò il perché

e con lui dovresti procedere

ma senza chiedere mai

Dimmi cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai

dai dimmi cos’hai

guarda lo vedo ormai che non ti sei sentita mai così e lo sai

tu non mi sembri capace

di nascondere quella luce che ti nasce negli occhi

e lo capiscono tutti



Dimmi cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai

dai dimmi cos’hai

non ti sentire in colpa non lo fare adesso fallo adesso

non lo fare mai

e forse è giusto perché è incredibile

accade tutto nel momento più improbabile

a chi è come noi

Stasera maledetta sera, sera maledetta

sei scivolata e non sai che sei

qualcosa in te è cambiato

non dico che sia sbagliato

ma adesso che fai che fai con me che fai

che fai che fai con me che fai

Dimmi cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai

dai Lara cos’hai

Dimmi cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai

dai Fede cos’hai

Dimmi cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai

dai Jilly cos’hai

Dimmi cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai cos’hai

dai Francy cos’hai

Dimmelo dai cos’hai cos’hai cos’hai

dai dimmi cos’hai

dimmi cos’hai

stasera maledetta sera sei nei guai.

Il significato del brano

La canzone parla di una donna che ama un altro uomo. Ma proprio adesso che lui è riuscito a farsi una vita con un’altra donna, lei torna da lui capendo ciò che ha perso. Il cantante si mostra in una versione calma e malinconica, come dimostra anche l’immagine della copertina dove Grignani si mostra in una posizione molto zen.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it