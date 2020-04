Storia: alcuni video imperdibili da vedere su Youtube

Condividi su

Durante questi mesi a molti sarà capitato di passare ore e ore su Youtube: magari si partiva con un video per sapere come cucinare la cheesecake senza farina di tapioca (se ve lo state chiedendo: sì, è possibile) e si finiva per terminare con un altro con argomento le tecniche di smistamento delle acque in Papua Nuova Guinea (no, non lo so davvero perché è finita così una volta). Youtube è un’invenzione epocale perché ci puoi trovare di tutto.

Alle infinite divagazioni sulla piattaforma è possibile dare anche un indirizzo preciso naturalmente. Quindi, se tra le vostre passioni annoverate anche la storia, ecco di seguito alcuni video sull’argomento che, a parere di chi scrive è ovvio, si possono considerare imperdibili.

Ilvo Diamanti su Tangentopoli

Una lezione dell’insigne politologo Ilvo Diamanti sul 1992 e più specificatamente su Tangentopoli.

1992, Tangentopoli - Lezioni di storia

Sergio Valzania su Napoleone

Alle 8 della sera era una programma bellissimo che andava in onda fino a qualche tempo fa su radio 2 (indovinate a che ora). Purtroppo non lo fanno più. Sergio Valzania è un giornalista bravissimo e fin troppo poco conosciuto. Napoleone, invece, sapete un po’ tutti chi è (sicuri?).

✨ ⚜NAPOLEONE⚜ Raccontato da Sergio Valzania - RADIO 2 (ALLE 8 DELLA SERA)

Lucio Caracciolo su Reagan

Lucio Caracciolo è il direttore della rivista Limes, la più nota pubblicazione sulla geopolitica in lingua italiana. In questo video spiega come un ex attore di Serie B ha battuto l’Impero Sovietico (è più complicato di così).

Lucio Caracciolo: Reagan e Thatcher, il neoliberismo

Barbero sul carattere degli italiani

Da medievista a fenomeno pop, in un elenco del genere non poteva mancare il Professor Alessandro Barbero le cui capacità divulgative sono ormai apprezzate da tantissimi non addetti ai lavori.

LEZIONI DI STORIA Il Carattere degli Italiani Alessandro Barbero

Luciano Canfora su Giulio Cesare

Alla vigilia di un’elezione che sarebbe stata il primo passo di un’epica carriera politica, militare, umana, Giulio Cesare disse alla madre “o vinco o vado in galera”. Il condottiero rischiava l’incarcerazione a causa dei debiti contratti in campagna elettorale ma per sua fortuna la vittoria veniva assegnata a tavolino (ungendo le ruote giuste, si direbbe oggi). Uno dei tanti aneddoti raccontati dall’eminente storico Luciano Canfora (intorno al minuto 30).

Luciano Canfora,Racconta Giulio Cesare

Franco Cardini sull’Isis

Franco Cardini probabilmente è uno degli storici più cliccati di Youtube. Questo è uno dei tanti video che permette di capire perché.

Franco Cardini-Cos’è l’Isis? Come nasce, perché?

