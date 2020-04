Nuove linee guida trasporto in un documento ministeriale che pone le condizioni di sicurezza per i viaggi in bus, treni e metro.

Linee guida trasporti: bus, treni e metro. Le indicazioni in pdf da scaricare

Un nuovo documento ministeriale contiene nuove linee guida trasporti, ponendo delle condizioni di sicurezza e tutela per il personale lavoratore e anche per i passeggeri. Si tratta invero di una bozza di lavoro datata 22 aprile 2020. Si parla di bus, treni e metro, ma più largamente di ogni specifico settore del trasporto passeggeri. Tra le misure di sistema elencate spicca la possibilità di attuare ogni misura per ridurre i picchi e gli afflussi numerosi nell’utilizzo del trasporto pubblico collettivo, in particolar modo nelle aree a più alta densità urbana, con l’obiettivo di modificare il concetto di ora di punta riguardante la mobilità cittadina.

In questa direzione va un’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine attività. Le misure presenti nel documento andranno poi rimodulate in base alle esigenze territoriali e al bacino di utenza di riferimento. Inoltre si richiede una semplice e chiara comunicazione in ogni contesto di trasporto (treni, metro, aeroporti, stazioni di autobus, mezzi pubblici) tramite pannelli informativi mobili per riepilogare le regole comportamentali da adottare.

Termoscanner e numeri di telefono: le nuove regole per la fase 2

Nuove linee guida trasporti: misure di carattere generale

Tra le misure di carattere generale figurano la pubblicazione di informative e comunicazioni chiare, immediate, dirette e semplici per i passeggeri. Naturalmente si citano le opere di sanificazione e igienizzazione dei locali e dei mezzi stessi e l’installazione di dispenser di gel igienizzante per la pulizia frequente delle mani. La vendita dei biglietti telematica dovrebbe essere incentivata e preferita a quella “fisica”, altrimenti andranno adottate regole comuni come la distanza interpersonale di sicurezza e l’indossare adeguati dispositivi di protezione (mascherine). I passeggeri non dovranno usare i mezzi di trasporto pubblico qualora abbiano sintomi quali febbre, tosse e congiuntivite. Nel corso del viaggio sarà molto importante una corretta igienizzazione delle mani ed evitare di toccarsi occhi, bocca e viso. Rispettare sempre la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. Bisognerà inoltre evitare di avvicinarsi e parlare al conducente e sedersi solo nei posti consentiti.

Piano riapertura 4 maggio coronavirus: quali restrizioni resteranno?

Linee guida trasporti: il testo in pdf da scaricare

Il documento prosegue elencano le linee guida associate a ogni settore di trasporto. Queste le categorie trattate:

Settore Aereo

Settore Marittimo e Portuale

Settore Trasporto Pubblico Locale Stradale e Ferrovie Concesse

Settore Ferroviario

Servizi di Trasporto non di Linea.

Per consultare la bozza di documento in pdf, potete cliccare su questo link.

