Aumento pensioni invalidità 2020: importo raddoppiato e quanto spetta

Aumento pensioni invalidità: un tema che aveva preso a risalto nel tempo pre-coronavirus e per il quale ora c’è un legittimo timore di vedere come finiranno le cose, vista la crisi economica che dovrà fronteggiare il Paese, l’esiguità delle risorse e una scala prioritaria di emergenza. Sulla questione, tuttavia, è intervenuta l’associazione FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che ha esplicitamente richiesto un raddoppiamento dell’importo degli assegni, attualmente stazionari a 278 euro mensili, per arrivare fino a 600 euro al mese straordinari per tutti quelli che possiedono una disabilità certificata.

Aumento pensioni invalidità 2020: tutto parte dal bonus 600 euro

A riaccendere la miccia ci ha pensato il bonus 600 euro che non spettava ai titolari di pensioni di invalidità, come già comunicato nelle settimane scorse dai Centri di assistenza fiscale. L’indennità di 600 euro, come precisato dall’Inps, spetta solo agli invalidi civili, in quanto il bonus corrisponde a un trattamento assistenziale e non previdenziale. Da qui l’esclusione dei titolari di una pensione diretta, compresi quelli che percepiscono un assegno di invalidità dall’importo così basso. L’Inps ha poi chiarito che l’esclusione non riguarda le pensioni/assegni assistenziali, quelli per invalidità, cecità e sordità civile, ma “solo” le analoghe prestazioni previdenziali di invalidità, quelle che spesso constano di poche centinaia di euro e che derivano da versamenti previdenziali del lavoratore stesso”, fa sapere la Federazione.

Aumento pensioni invalidità 2020: la richiesta di FISH al Governo

La recente richiesta da parte della FISH, riportata dall’Ansa, è la seguente: “Chiediamo al Governo che dal 1° maggio fino a dicembre 2020 ci sia un raddoppio della pensione di invalidità: da 278 euro, noi chiediamo che arrivi a 600 euro. Si tratta di un aumento straordinario delle provvidenze assistenziali per disabilità documentata. Un’operazione che avrà un costo complessivo di 1 miliardo e 600 milioni, però su una manovra di 70 miliardi di euro”. Si parla quindi di un considerevole incremento degli importi che durerebbe 7 mesi nell’arco del 2020, partendo dal 1° maggio e arrivando fino a dicembre. L’importo sarebbe più che raddoppiato e si tratterebbe di un aumento straordinario.

