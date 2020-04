Never: testo e significato del nuovo singolo di Canova

Disponibile in tutte le piattaforme digitali online il nuovo singolo di Canova: Never. Vediamo il testo e il suo significato.

Disponibile in tutte le piattaforme digitali online il nuovo singolo di Canova: Never.

Dopo Lento Vento e Musica di oggi torna Canova con un nuovo singolo: Never. Quest’ultimo anticipa il terzo album della band, l’ultimo risale a marzo 2019. Il brano è stato scritto dal frontman della band, Matteo Mobrici, e prodotto da Matteo Cantaluppi.

Never: il testo

Mentre stavi a dormire

ho guardato il tuo cellulare

giuro che non ci credevo

che lo stessi davvero per fare

è lì che nascondi tutti i tuoi segreti

è lì che vivi tutte le tue vite

Ti ho preparato il caffè

ho bisogno di parlare con te

sul divano, sopra il letto, nella giungla, sulla luna

basta che sia entro stasera

stasera quando tornerai a casa ed io non ci sarò più

Ma come fai

a dormire con me e stare ancora con lui

come fai

tutto il meglio che c’è

non è per me mai

e tu sei bellissima

Ti ho vista cadere

quand’eran tutti in piedi

ti ho vista venire

quand’eran tutti seri

ti ho vista bussare

quando avevi voglia di parlare

ti ho vista gridare

quando avevi tutti gli occhi gonfi

e una sana voglia di morire

Ma come fai

a dormire con me e stare ancora con lui

come fai

tutto il meglio che c’è

non è per me mai

e tu sei bellissima

adesso vattene via

non vediamoci più

devo ricominciare a vivere da solo e tu

vedi di stare bene

vedi di stare felice con lui

con lui, con lui, e noi

a mai più, a mai più, a mai più

Il significato del brano

Il frontman della band, Matteo Mobrici, ha dichiarato: “Never è un pezzo strappamutande. Io, lei e quell’altro, ma non è threesome, no stavolta è questione di cuore. Un tradimento, un addio, una chitarra, e quindi che fai? Ci scrivi una canzone triste“

Canova: vita e curiosità

I Canova sono una band milanese che si piazza nel genere indie pop. Nascono nel 2013 e i componenti sono: Matteo Mobrici (voce e chitarra), Fabio Brando (chitarra elettrica e pianoforte), Federico Laidlaw (basso) e Gabriele Prina (batterista). Il nome del gruppo si riferisce allo scrittore Antonio Canova e hanno scelto questo nome dopo aver vesto un manifesto di una mostra dell’artista. Il primo brano viene pubblicato nel 2014: Expo. Il singolo viene selezionato da Mtv per la categoria artisti emergenti. Nel 2015 partecipano al festival di Sanremo con il brano Io, te e Lucia. Il loro primo album esce nel 2016: Avete ragione tutti. La loro prima tournée è un successo straordinario, 100 concerti quasi tutti sold out. Nel 2017 esce il loro secondo album, Vivi per sempre, che ha scalato immediatamente tutte le classifiche. I gruppi che hanno ispirato la carriera dei Canova sono: gli Oasis, i Coldplay e i Beatles.

