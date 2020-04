Condividi su

Quando riaprono i parrucchieri, barbieri e negozi. Nuovo calendario

Quasi due mesi di quarantena e di isolamento domiciliare e gli utenti iniziano a porsi delle domande che rispecchiano specifiche esigenze, come ad esempio: quando riaprono i parrucchieri e i barbieri? Una necessità per alcune persone che non hanno dimestichezza nel tagliarsi i capelli da soli. Poi c’è anche chi chiede quando riaprono i negozi di shopping, per godere di un po’ di quella evasione dopo un lungo periodo di reclusione. Ma ci sono già delle risposte a queste domande? C’è già un calendario con le nuove date? Ecco ciò che sappiamo fino a questo momento.

Le riaperture dal 27 aprile al 4 maggio

È probabile che alcune aperture siano anticipate a lunedì 27 aprile: parliamo prevalentemente di industrie e aziende già a posto con le misure di sicurezza che tutti dovranno adottare e in particolare quelle che operano nei settori della moda, dell’automotive e della componentistica. Si tratta di deroghe sul cui esito sono tenuti a decidere il Ministero dell’Economia e il Ministero dello Sviluppo Economico. Se ne saprà di più entro questo weekend.

Il 4 maggio è invece siglato come inizio della fase 2, ma non sarà un liberi tutti, come più volte affermato dal premier Giuseppe Conte. Non riapriranno neppure tutti i negozi in modo generalizzato: piuttosto riapriranno le attività classificate a rischio basso (qui potete vedere i lavori più a rischio secondo le tabelle Inail). Si parla di industrie del settore manifatturiero e tessile, nonché le aziende di costruzioni ed i commercio all’ingrosso e forse anche i laboratori e le attività di ricerca. Obbligatorie le misure e le disposizioni di sicurezza: dai termoscanner agli ingressi, passando per la distanza di sicurezza e l’equipaggiamento con gli opportuni dispositivi di protezione, come le mascherine, senza dimenticare frequenti operazioni di igienizzazione e sanificazione). Per gli spostamenti all’interno del Comune non dovrebbe più servire un’autocertificazione, che invece potrebbe essere richiesta nel caso in cui ci si spostasse da Comune a Comune, o in un’altra Provincia (le limitazioni resteranno in vigore per gli spostamenti interregionali).

Quando riaprono i parrucchieri e i negozi al dettaglio: le riaperture dell’11 maggio

I negozi di commercio al dettaglio, sempre previa adozione delle disposizioni di sicurezza e rispetto delle nuove regole per limitare la potenziale diffusione del contagio, riapriranno lunedì 11 maggio 2020. Per alcuni negozi come quelli di abbigliamento e calzature, l’opera di sanificazione non riguarderà solo i locali, ma anche (obbligatoriamente) i prodotti.

Lunedì 11 maggio potrebbe essere anche il giorno X per i parrucchieri e i barbieri. Potrà entrare solo un cliente per volta, previo appuntamento e dopo ogni servizio l’operatore dovrà occuparsi di sanificare l’ambiente e sterilizzare gli strumenti. Nella stessa data potrebbero riaprire anche i centri estetici, che dovranno adottare le stesse regole di parrucchieri e barbieri.

Fase 2: bar e ristoranti il 18 maggio?

Infine bar e ristoranti, le attività che riapriranno solo con una nuova riorganizzazione. Si potrà ricominciare a lavorare con il servizio di asporto, mentre il ripristino della regolare attività in loco potrà esserci solo in seguito, con il rispetto di alcune disposizioni che maggiormente penalizzeranno questo tipo di locali (2 metri di distanza tra un tavolo all’altro, con minor afflusso di clientela come diretta conseguenza). L’auspicio di tali attività è quello di compensare le mancate entrate dall’afflusso diretto dal servizio da asporto.

