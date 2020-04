Condividi su

Gossip ultime notizie: novità Vip e celebrità al 24 Aprile 2020

Gossip per Alessia Marcuzzi senza trucco: si chiama “without makeup” la nuova challenge lanciata su Instragram dai diversi influencer e tra questi ritroviamo la famosa conduttrice televisiva ed attrice Alessia Marcuzzi che ieri sera ha pubblicato un post su Instagram in cui si mostra senza trucco e abbagliata solamente dalla luce del sole. La quarantena porta alla poca cura del corpo, soprattutto al mostrarsi acqua e sapone e questo è il messaggio che ha voluto lanciare la Marcuzzi, perché nonostante ciò l’importante è far emergere la bellezza interiore. Nel post scrive “ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole, perché io sono la mia luce” spiega che ha pensato di fare questa bella idea invitando anche i suoi followers a fare lo stesso; chiedendo di scattarsi una foto in primo piano senza makeup, con luce naturale e di inviargliela in direct. Conclude “il mio desiderio è quello di valorizzare l’unicità di ognuno di noi, perché tutti siamo luce“.

Gossip: scherzo per la Hunziker, Aurora tradita dal fidanzato

Chi ha detto che le Iene non agiscano anche il quarantena. Ed ecco pubblicato sulle IGTV di Instragram il video in cui viene presa da mira Michelle Hunziker da sua figlia Aurora. Trovatisi in quarantena, le due, con il propri fidanzati e la migliore amica di Aurora. Lo scherzo doveva basarsi sul presunto tradimento di Goffredo nei confronti di Aurora, con la sua migliore amica, Sara Daniele. La Hunziker è molto affezionata a Goffredo e, quando si è trovata davanti la camera da letto con il fidanzato di sua figlia e la sua migliore amica è rimasta senza fiato. Aurora ha recitato bene, in quanto era entrata in stata veramente arrabbiata. Alla fine hanno ceduto, ma lo scherzo è riuscito perfettamente.

