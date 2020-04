Condividi su

Coronavirus ultime notizie: spostamenti, in arrivo novità sull’autocertificazione

Coronavirus ultime notizie: si rincorrono le indiscrezioni sulle norme che si dovranno rispettare a partire dal 4 maggio 2020, la data in cui dovrebbe partire la cosiddetta Fase 2, quella in cui le abitudini di tutti cambieranno per via del contenimento dell’epidemia di Covid.

Coronavirus ultime notizie: cosa succederà alle autocertificazioni

A partire dal 4 maggio 2020, gli italiani dovrebbero poter circolare all’interno dei confini della propria regione senza più bisogno di compilare l’autocertificazione. L’abbandono del modulo che tutti gli italiani, al netto delle varie modifiche che gli sono stati apportate, conoscono ormai bene potrebbe essere la novità più importante tra quelle contenute nel provvedimento sulla fine del lockdown.

Sembrano essere state bocciate le ipotesi che volevano il mantenimento del modulo (soprattutto la parte che riguardava l’autocertificazione della positività al coronavirus) e altre forme di mantenimento delle restrizioni per la popolazione più anziana mentre l’autocertificazione dovrebbe restare in vigore per gli spostamenti tra regioni diverse. Ancora qualche giorno di ritardo è possibile, d’altra parte, tale annuncio, così come quello su tutte le altre misure che verranno attuate nel corso della Fase 2 dovrebbe essere fatto proprio oggi sabato 25 aprile 2020.

Riapriranno anche musei e biblioteche (ma non subito)

Non riapriranno subito ma riapriranno presto, prima del previsto, musei e biblioteche: la data fissata per la ripartenza di questo genere di attività dovrebbe essere il 18 maggio. Invece, riapriranno già a partire da lunedì 27 aprile, come appare ormai chiaro da giorni, alcune aziende di settori strategici per l’economia nazionale: dall’automobile alla moda, passando per il comparto delle macchine per l’agricoltura. Altrettanto certa sembra poi la riapertura dei parchi dove si potrà anche fare attività sportiva individuale (a distanza di due metri dagli altri); tra l’altro, verranno consentite le passeggiate lontano dalla propria abitazione massimo in due adulti o con i figli prescrivendo però il divieto di fermarsi in un punto a lungo a meno che non si sia in grado di mantenere la distanza di sicurezza.

