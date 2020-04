Condividi su

Egotrip: testo e significato del nuovo singolo di Tropico

Disponibile in tutte le piattaforme digitali di musica il nuovo singolo di Tropico: Egotrip.

Ritorna in scena Tropico. Dopo il successo di Non esiste amore a Napoli, Doppler e Contro, ritorna in scena con un nuovo brano: Egotrip. Il singolo è stato pubblicato da Island Records per il progetto Island Presents. La progettazione è stata affidato a D-Ross e Startuffo mentre l’artwork è stato affidato a Vittoria Piscitelli.

Egotrip: il testo

Prendere solo il meglio della vita

Per fare come dice mio fratello

Fiori cresciuti in mezza a una provincia che ci ha voluto bene

Siamo fottuti in questo mondo nuovo

I ragazzini sognano la promo

Usa il tuo amore per andare in alto

Per provare a vedere

Esco al centro direzionale

Non ti so spiegare

Portami con te dove ti pare

È tutto un grande egotrip

Cresciuti con il sogno americano

Mezzi rotti mezzi naufraghi, tu riparami

La strada sputa malavita, dove sei finita?

Punto i fari in questa notte grigia

E sbuco tra i lampioni

Rispondo a una chiamata del cubano

Poi mi scrivi tu: “Portami a guardare l’alba”

A guardare il cielo stesi nudi su un prato

In quei capannoni prima c’era la NATO

Parli da due ore, dimmi dove ho sbagliato

Dimmi dove ho sbagliato

E allora insegnami come superare la notte

Senza pensare alle cose che voglio

Senza paura di perdere tutto

Il freddo taglia la gola

Per superare la notte

Noi ci facciamo a pezzi ogni volta

E neanche tu ci riesci da sola

A superare la notte

A superare la notte



La verità è che quando sto un po’ giù

Penso molto spesso a mia sorella

Che ora sta lontano e non la chiamo mai abbastanza

Vorrei dirle che mi manca

Ma la musica è come una droga

È peggio della coca

A trecento all’ora su una ruota

È tutto un grande egotrip

Ti svegli che hai già voglia di gridare

Il tuo deserto è malinconico

Ci passa il tropico

Mi strappo il cuore, te lo giuro

Anche spalle al muro

Sei che odio sentirmi un insicuro

A parte le tue mani

Che schifo quando siamo deboli

In fondo almeno in questo siamo uguali

E allora insegnami come superare la notte

Senza pensare alle cose che voglio

Senza paura di perdere tutto

Il freddo taglia la gola

Per superare la notte

Noi ci facciamo a pezzi ogni volta

E neanche tu ci riesci da sola

A superare la notte

A superare la notte

A superare la notte

A superare la notte

E neanche tu ci riesci da sola

A superare la notte

Prendere solo il meglio della vita

Per fare come dice mio fratello

Fiori cresciuti in mezza a una provincia che ci ha voluto bene

Il significato del brano

Il testo è un viaggio verso noi stessi. Bisogna scavare dentro di noi, nella nostra interiorità più profonda. Lo stesso Davide Petrella (Tropico) ha dichiarato: ” L’unico modo che hai di viaggiare di questi tempi è scavandoti nella testa… e quando lo fai quello che senti e quello che ricordi ti manda lontanissimo. Egotrip è per superare la notte, prima o poi passa anche la notte più buia. È importante parlarsi in questo periodo. Sono sempre stato bravo a parlare alle persone con le canzoni… e questa canzone credo che sfiori le corde giuste per provare a viaggiare un po’. Evadere. Non essere triste, devi avere un buon atteggiamento nei confronti di queste giornate. L’attitudine è tutto.“

Tropico: vita e curiosità

Tropico è lo speudonimo di Davide Petrella, cantautore napoletano classe 85. La sua carriera è iniziata all’interno di una band, Le Strisce. Dopo il successo di Chi cazzo sono le strisce? la band firma un contratto con la EMI MUSIC ITALY. Successivamente Davide decide di intraprendere la carriera da solista. Nel 2018 esce Litigare che anticipa l’album che porta lo stesso nome. Pian piano diventa una figura importante nel nostro panorama musicale, tanto da vantare collaborazioni con: Fabri Fibra, Cesare Cremonini, Jovanotti, Gianna Nannini, Mahmood, Guè Pequeno…Nel 2019 pubblica il singolo Non esiste amore a Napoli che riscuote molto successo insieme ai brani Doppler e Contro.

