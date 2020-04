Condividi su

Carioca (Gil Sanders Remix): testo e significato del singolo di Gualazzi

Carioca (Gil Sanders Remix): testo e significato del nuovo singolo di Raphael Gualazzi

Disponibile in tutte le piattaforme digitali di musica Carioca (Gil Sanders Remix) nuovo singolo di Raphael Gualazzi.

Testo e significato del nuovo singolo di Raphael Gualazzi

Dopo il successo avuto grazie alla partecipazione al festival di Sanremo, e dopo la challenge spopolata sul web #CariocaCrazyChallenge, Raphael Gualazzi torna con Carioca (Gil Sanders Remix). Gil Sanders è uno dei migliori producer che vanta collaborazioni con David Guetta, Avicii, Bob Sincler e molti altri.

Clicca qui per le ultime del Termometro Quotidiano

Carioca (Gil Sanders Remix): il testo

(Bastava un sogno carioca, un sogno carioca)

L’ultimo bacio è un apostrofo

Che mi hai lasciato

Non ci sei più e sono in un angolo

Tirando il fiato

Io che con te ho sorriso e pianto

Fino a non vedere

La nostra storia è stata un salto

E io non so cadere

Vedo

Nel buio

Luci

Di un locale a due passi da me

Nel fumo

Una voce

Mi sospira dai balla con me

Occhi scuri

E pelle carioca

Ma chi l’avrebbe detto

Sento solo la musica

Forse sei il diavolo

Ma sembri magica

Quanto tempo ho perso

La vita quasi mi supera

Resto qui adesso

Che si spegne la città

Puoi cancellare ogni momento

In una volta sola

Meglio spazzati via dal vento

Che ogni tua parola

Ora

Vedo

Nel buio

Il tuo viso a due passi da me

Non hai

Scuse

Per tenermi lontano da te

Occhi scuri

E pelle carioca

Carioca

Che io sia maledetto

Dai non fare la stupida

Fammi un sorriso

Che la noche se ne va

Ma chi l’avrebbe detto

Sento solo la musica

Forse sei il diavolo

Ma sembri magica

Quanto tempo ho perso

La vita quasi mi supera

Resto qui adesso

Che si spegne la città

Bastava un sogno carioca (x2)

Non me ne importa di quel che pensi

Non me ne importa di quel che senti

Non mi ricordo neanche chi sei tu

Voglio sorridere dei miei sbagli

Voglio rivivere sogni immensi

Voglio una vita che non finisce più

Carioca

Bastava un sogno carioca (x2)

Carioca

Il significato del brano

Carioca è la storia di un uomo in balia della sua solitudine e del suo tormento a causa della fine di una storia d’amore. Ma all’improvviso ecco che appare una nuova donna nella sua vita. L’uomo è molto attratto da lei e la sua sensualità fa svanire tutte le sue sofferenze.

Raphael Gualazzi: vita e curiosità

Raphael Gualazzi è un cauntatore e pianista classe 81. Nel 2015 esce il suo primo album da solista, Love Outside the Window, ma la sua carriera inizia nel 2011 dove vince il festival di Sanremo per la categoria giovani con il brano Follia d’amore. Lo stesso anno rappresenta l’Italia all’Eurovison Song Contest con Madness of Love, una versione in inglese di Follia d’amore, che gli vale il secondo posto. Nel 2020 ritorna al festival di Sanremo, ma questa volta tra i big con proprio con questo brano. I generi preferiti dal cantautore sono il jazz, blues e fusion.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it