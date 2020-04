Condividi su

Oroscopo del giorno: amore, lavoro, salute 28/04/2020

Chissà se l’amore è dalle vostre parti! l’oroscopo vi consiglia di prendere questo periodo primaverile con tanta leggerezza e positività

ARIETE: È in arrivo per voi una grande notizia che vi stravolgerà la vita. Avete un ottimo partener accanto che vi sosterrà in qualsiasi scelta facciate.

TORO: È il momento giusto per dare una svolta alla vostra relazione amorosa, quella che vi accompagna ultimamente non vi soddisfa più, ecco perché ultimamente siete più suscettibili.

GEMELLI: Rincorete sempre i vostri sogni, cosi’ come avete fatto fino ad’ora. Abbandonate tutte le persone negative, possono nuocere alla vostra salute. Mi raccomando invece con l’amore! siate più prudenti.

CANCRO: Ottimo periodo per voi siete felici e spensierati. Finalmente avete messo un punto a quella relazione tormentosa che non vi dava tregua. Per il lavoro sarà meglio aspettare ancora un’ altro poco.

LEONE: Non è un ottimo periodo per voi, l’oroscopo vi consiglia di prendervi un periodo di pausa e di dedicarvi un po’ di più a voi stessi. Arriveranno giornate migliori, l’importante è crederci!

VERGINE: Questa settiamana è iniziata nei migliori dei modi, ricongiungendovi finalmente con il vostro partner. State abbandonando il lavoro se non vi soddisfa più provate a prendere una decisione.

BILANCIA: Problemi con la vostra ragazza? la fiducia va conquistata, provate a rimettervi in gioco! Continuate a studiare per il vostro futuro, un giorno avrete tante soddisfazioni.

SCORPIONE: In questo periodo dell’anno avete avuto un ottima carica, l’oroscopo vi consiglia di non mollare adesso. Stanno ritornando vecchie fiamme, attenti a non ricadere nel passato, non vi farà sicuramente bene.

SAGGITTARIO: Hai bisogno di ricevere un messaggio positivo che ti migliori la giornata. Ultimamente state scarseggiando nel lavoro ma state tranquilli questi periodi capitano un po’ a tutti.

CAPRICORNO: Ottimo periodo per il lavoro, potrebbero assegnarti incarichi maggiori. Non fatevi prendere dall’ ansia, avete tanto amore che vi circonda per poter continuare e prendere qualsiasi scelta positiva.

ACQUARIO: L’amore è dalle tue parti, cosa aspetti a dichiararti? Se perdi tempo potresti perderla per sempre. Occhio al lavoro potreste fare di più.

PESCI: Siete particolarmente nervosi per l’oroscopo, dovreste prendere le cose con più tranquillità. Siete un po’ confusi per quanto riguarda l’amore. La relazione di prima vi metteva tanta positività, cosa che ultimamente vi manca.

