Condividi su

Chi sono i congiunti nella fase 2 e i fidanzati si potranno vedere?

Ci sono alcuni punti non ancora molto chiari su cosa si potrà fare nella fase 2: si potranno vedere i congiunti, ad esempio, ma che cosa s’intende esattamente per “congiunti”? All’articolo 1a del DPCM 26 aprile 2020 (qui potete trovare il link al testo), si legge quanto segue: “Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi salute”. Quindi è possibile andare a trovare i propri congiunti, a patto che non vivano in un’altra Regione da quella di residenza.

Fase 2: chi sono i congiunti?

Tra le definizioni di congiunto occorre rispolverare l’enciclopedia Treccani, che lo definisce come “parente”. All’articolo 307 del codice penale si afferma che per “prossimi congiunti” si intendono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti; inoltre, secondo tale denominazione, non sono compresi gli affini.

I fidanzati rientrano tra i congiunti?

Tra i congiunti non rientrano quindi i fidanzati: le coppie innamorate, ma non ancora marito e moglie – e quindi congiunte e imparentate – dovranno attendere ancora un po’ prima di potersi rincontrare. Lo stesso vale ovviamente per tutte quelle coppie omosessuali la cui unione non è riconosciuta. I congiunti sono infatti persone legate da rapporti civili (marito e moglie) o di sangue (parenti), e purtroppo i fidanzati non presentano questo tipo di vincolo.

Fase 2: incontro con i congiunti, cosa si può fare

Resta inteso che, come stabilito dal Dpcm, l’incontro tra congiunti potrà avvenire solo se si rispetta la distanza di sicurezza, che deve essere di almeno 1 metro, nonché se si indossano dispositivi di protezione individuale come le mascherine. Sono inoltre vietati assembramenti e ritrovi familiari, mentre nonni e nipotini non potranno riabbracciarsi e avere un contatto fisico diretto.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it