Riapertura palestre e piscine fase 2: quando potrebbero riaprire?

Quando è prevista la riapertura palestre e piscine nella fase 2? All’articolo 1, lettera u, del DPCM 26 aprile 2020 (per ulteriori informazioni sul decreto e per scaricarlo potete cliccare qui) si legge quanto segue: “Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”. Il primo punto dell’allegato 4, relativo alle misure igienico-sanitarie, vi è la seguente raccomandazione: “Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani”.

Riapertura palestre e piscine fase 2: nulla di nuovo?

Sostanzialmente non c’è nulla di nuovo per quanto riguarda palestre e piscine e nel nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri le uniche volte che appaiono i termini “palestra” e “piscina” sono quelli che abbiamo citato in precedenza. Si tratta infatti di attività a elevato livello di rischio, dove i fenomeni di aggregazione sociale sono costanti e difficilmente gestibili. Si consideri che solo il 1° giugno, invece che il 18 maggio come un tempo preventivato, potranno riaprire bar e ristoranti, così come parrucchieri, barbieri e centri estetici, altre attività ad alto livello di rischio, la cui apertura è peraltro condizionata all’adozione di stringenti misure di sicurezza rispondenti a un protocollo ben preciso (afflusso contingentato, mascherine obbligatorie, sterilizzazione strumenti, distanziamento sociale).

Riapertura palestre e piscine fase 2: la possibile data

Quel che è certo è che palestre e piscine, così come teatri e cinema – anche loro non sono stati menzionati nel recente discorso di Conte – saranno tra le ultime attività a riaprire. Forse potrebbero farlo anche loro a giugno, una settimana dopo bar, ristoranti e parrucchieri (quindi, l’8 giugno). Ma per dare credito a questa indiscrezione, è preferibile attendere aggiornamenti ufficiali.

