Coronavirus Sicilia, ultime notizie: morti, contagiati al 27 Aprile.

Il Coronavirus in Sicilia sembrerebbe rallentare, la curva dei contagi è decisamente diminuita, a parte qualche caso sparso per il territorio non sono stati recapitati focolai gravi.

Ad oggi la Sicilia conta un numero di tamponi di 70.650, nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 546, di questi ne sono risultati positivi al Coronavirus 3.085, (+30) rispetto a ieri, attualmente però contagiate ne rimangono 2.123, solo 16 in più rispetto a ieri, 731 sono i guariti (+11) rispetto a ieri e 231 i decessi, (+3) nelle ultime 24 ore. Degli attualmente numero di positivi, nonché 2.123, 475 sono i pazienti ricoverati (-3) rispetto a ieri, e di questi 35 sono in terapia intensiva ( +2) rispetto a ieri, il resto sono tutti in isolamento domiciliare.

L’unico dato negativo che ci presenta la Sicilia è un focolaio nella zona di Monreale.

Coronavirus, ultimi aggiornamenti Italia.

Il numero dei contagi da Coronavirus è palesemente diminuito, in Italia oggi si contano 20.353 ricoverati con sintomi (-4,8%), 1.956 in terapia intensiva (-2,6%), 83.504 in isolamento domiciliare (+0,9%) , 66.624 tra dimessi e guariti (+2,6%), 26.977 decessi, l’1,2% nelle ultime 24 ore, per un numero di 105.813 attualmente contagiati e 199.414 casi totali dall’inizio della pandemia.

Proprio ieri il presidente Giuseppe Conte ha rilasciato il decreto che permetterà a tutta l’Italia di entrare nella famosa fase 2. Tale decreto non sta dando il via libera al paese, bensì sta cercando di far ripartire lentamente l’economia e la quotidianità. Da giorno 4 Maggio ripartiranno alcune fabbriche e alcune produzioni, all’interno della propria città o del proprio paese si potrà circolare liberamente senza nessuna necessità particolare ma seguendo le norme e non creando assembramenti, all’interno della regione gli spostamenti sono ancora limitati e potranno avvenire solo per dei motivi rilevanti come il lavoro o la salute. Le visite potranno essere effettuate solo tra parenti congiunti o con valori affettivi di un certo spessore. Non sono ancora permessi gli spostamenti fuori dalla regione e la riapertura di luoghi sociali che possono creare assembramenti.

