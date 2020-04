Condividi su

Bollo auto 2020: esenzione pagamento totale, ecco dove non si paga

Bollo auto 2020: nel decreto Cura Italia lo stop al pagamento della tassa sulla proprietà dei veicoli non è comparsa tra le misure di sostegno previste nel quadro dell’emergenza coronavirus. Alcune regioni hanno deciso di muoversi autonomamente in questo senso.

Ponte Morandi: le foto della ricostruzione scattate per TP

Bollo auto 2020: Regione Sicilia per la sospensione del pagamento

Tra le tante misure previste dal decreto Cura Italia non compare la sospensione del bollo auto 2020. Tuttavia, molti italiani speravano in un’iniziativa del genere: notoriamente il balzello è uno dei più odiati dai contribuenti, la sua reputazione non deve essere aumentata in un periodo di così grande difficoltà. D’altra parte, visto che le somme dovute per il bollo finiscono nelle casse delle singole regioni, queste ultime hanno potuto scegliere in autonomia se sospendere o meno la tassa. Dunque, alcune hanno optato per la sospensione di alcuni mesi per quanto riguarda la riscossione del bollo. Ancora di più ha scelto di fare la Regione Sicilia che si sta muovendo in direzione di uno stop al pagamento per tutto il 2020.

Ma chi comanda in Italia, in questo momento?

Stop alla tassa per una ristretta platea di beneficiari

Detto ciò, il provvedimento approvato dall’Assemblea regionale siciliana vorrebbe concedere la sospensione del pagamento del bollo auto 2020 soltanto per quei veicoli con cilindrata inferiore a 1.400 Cv e soltanto per quegli automobilisti che hanno dichiarata un reddito annuo inferiore ai 15mila euro. Insomma, solo una ristretta platea di beneficiari potrà usufruire della sospensione del balzello per la restante parte dell’anno in corso. Detto ciò, ci si chiede se verrà previsto un rimborso per chi ha già pagato il bollo auto, per esempio. Insomma, se la sospensione avrà valore retroattivo o si applicherà solo alle future scadenze. In ogni caso la decisione delle autorità dell’isola è molto più ampia di quella presa da molte altre regioni dove al massimo è stata prevista una proroga al pagamento del bollo auto 2020 di circa tre mesi.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it