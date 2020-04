Condividi su

Coronavirus ultime notizie: mentre si continua a parlare e a polemizzare sulla fase 2 che avrà inizio il 4 maggio, facciamo il punto sulla situazione epidemiologica in Italia, elencando i dati diffusi dalla Protezione Civile in merito ai casi positivi, alle vittime e ai guariti da Covid-19 aggiornati al 29 aprile 2020.

Coronavirus ultime notizie: contagi, morti e guariti. I dati al 29 aprile 2020

I casi attualmente positivi sono 104.657, con un ribasso dello 0,5% rispetto al giorno precedente (-548). Di questi 19.210 (-2,6%) sono ricoverati con sintomi, mentre 1.795 persone (-3,7%) sono in terapia intensiva e 83.652 in isolamento domiciliare. Aumentano le persone guarite e dimesse (+2.311 unità, +3,4%), per un totale di 71.252 persone. Ancora tanti i decessi: 323 in 24 ore (+1,2%), per un totale di 27.682 persone morte per Covid-19 dall’inizio della pandemia. I casi totali in Italia sono 203.591 (+2.086, +1%).

Coronavirus ultime notizie: dati Italia 29 aprile 2020, l’analisi

I dati aggiornati e diffusi il 29 aprile 2020 non si discostano molto da quelli del giorno precedente. Va detto che nell’ultima settimana le guarigioni hanno superato i nuovi casi: 16.709 le prime, 16.264 i secondi, il che fa ben sperare sull’andamento dell’epidemia in Italia e sull’avvio della fase 2. Da una decina di giorni cala il numero dei casi attualmente positivi, altro dato rassicurante, così come sono i dati riguardo ai ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva, entrambi in calo. Il virus circola ancora, soprattutto al Nord, ma la situazione è decisamente migliorata rispetto a un mese fa, anche grazie alle misure di isolamento.

Il punto della situazione in Lombardia

In Lombardia, la Regione più colpita dal virus, i casi positivi hanno superato quota 75 mila unità. Al 29 aprile si sono registrati 786 nuovi positivi (su 14.472 tamponi effettuati), contro gli 869 casi del giorno precedente (su 8.573 tamponi). Diminuiscono i decessi (104 contro i 126 del giorno precedente) e i ricoverati sia in terapia intensiva sia negli altri reparti. Stabile la situazione a Milano città e nel milanese: ieri sono stati segnalati 284 contagi nella città metropolitana e 86 a Milano.

