Il 54% degli italiani promuove il premier Conte per come sta gestendo l’emergenza coronavirus. Questi i dati raccolti dagli ultimi sondaggi politici Tecnè

Condividi su

Sondaggi politici Tecnè: emergenza coronavirus, 54% promuove Conte

Il 54% degli italiani promuove il premier Conte per come sta gestendo l’emergenza coronavirus mentre il 44% lo boccia. Questi i dati raccolti dagli ultimi sondaggi politici dell’Istituto Tecnè per Quarta Repubblica il 27 aprile. Rimane quindi ancora molto alto il gradimento del presidente del Consiglio.

Sondaggi politici Tecnè: fase 2, le critiche dell’opposizione e le perplessità della maggioranza

Anche dopo la conferenza stampa di domenica scorsa in cui ha illustrato i dettagli della fase 2. Dettagli che non sono piaciuti nè all’opposizione nè ad alcune categorie produttive. Malumori si sono registrati anche all’interno della stessa maggioranza che sostiene il governo. Non sono infatti passate inosservate le dichiarazioni del segretario Pd, Nicola Zingaretti (“Giugno è troppo lontano per fare ripartire le attività”) nè quelle del leader di Italia Viva, Matteo Renzi (“L’Italia deve ripartire. Sono molto preoccupato delle previsioni economiche. Ci sarà una carneficina di posti di lavoro: muoviamoci a ripartire o sarà troppo tardi”). Il premier però, tira avanti: “Questo governo non cerca consenso, vuole fare le cose giuste anche se ciò potrebbe scontentare i cittadini”.

Sondaggi politici Tecnè: fiducia, Merkel e Johnson battono Conte

I sondaggi politici Tecnè hanno registrato anche il gradimento dei capi di governo delle principali democrazie europee. Dall’indagine emerge che il livello di fiducia del premier Conte è inferiore rispetto a quelli registrati nei rispettivi Paesi dalla cancelliera tedesca Angela Merkel (74%) e dal primo ministro britannico, Boris Johnson (69%). Solo il presidente francese, Emmanuel Macron fa peggio del presidente del Consiglio italiano (44%).

Fonte: Tecnè

Sondaggi politici Tecnè: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 26 al 27 aprile. Campione probabilistico articolato per sesso, età, area geografica, ampiezza centri – ponderazione sociodemografico e politico. Campione di 1.000 casi [Totale contatti: 4.742 (100%) – rispondenti: 1.000 (21,1%) – rifiuti/sostituzioni: 3.742 (78,9%)]. Campione rappresentativo della popolazione > 18 anni residente in Italia – Margine di errore: +/- 3,1% (sui risultati a livello dell’intero campione). Metodo raccolta delle informazioni:

cati- cawi.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it