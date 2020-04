Condividi su

Quarantena obbligatoria 4 maggio: quanto dura e chi deve farla

Quarantena obbligatoria dopo il 4 maggio: diverse regioni del Meridione si stanno muovendo in previsione dei rientri presso il proprio luogo di residenza dal Nord, la zona d’Italia maggiormente colpita dall’epidemia.

Quarantena obbligatoria: Il Sud si prepara

Le regioni meridionali prevedono un consistente flusso di rientro dal Nord – le cifre del Ministero dei Trasporti, basate sulle prenotazioni di aerei e treni, parlano di 3 milioni di viaggiatori – nel momento in cui le restrizioni agli spostamenti tuttora in vigore permetteranno di tornare nel proprio luogo di residenza e domicilio a partire dal 4 maggio. Il provvedimento era molto atteso, figli, fratelli, genitori e congiunti in generale che sono rimasti divisi per due mesi circa potranno finalmente rivedersi; tuttavia, è chiaro come l’afflusso di persone da zone particolarmente colpite dall’epidemia di Covid esponga il Sud, dove l’emergenza finora è stata relativamente ben contenuta, al forte rischio di sviluppare nuovi focolai. Per questo motivo, diversi governatori stanno predisponendo degli strumenti normativi per attuare una più o meno rigida forma di quarantena obbligatoria per chiunque acceda al territorio regionale.

Puglia, Basilicata e Molise seguono la Campania

Nella direzione di una quarantena obbligatoria per chiunque rientri dal Nord si è già mossa la Campania. L’iniziativa ampiamente pubblicizzata dal Presidente della Regione De Luca sarà sposata anche dalla Puglia. Preoccupato da un possibile esodo sull’asse Nord-Sud, l’entourage legale del governatore Michele Emliano di concerto con i sindaci pugliesi è al lavoro per emanare un’ordinanza che non solo regoli gli ingressi ma che, in sostanza, riproponga la forma di isolamento volontario già adottata a inizio marzo. Stessa cosa fino al 17 maggio almeno sarà prevista in Basilicata, la disposizione è arrivata in queste ore direttamente dal Governatore Bardi. Sulla stessa linea si muoverà anche il Molise, assicura il Presidente della regione Toma.

