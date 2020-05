Condividi su

Coronavirus Brasile, le vittime sepolte nelle fosse comuni

Drammatici anche in Brasile i risvolti dell’emergenza coronavirus: sfiorano quasi le 80.000 unità i casi confermati nel Paese, sono invece 5.511 i decessi. Mentre la nazione viene messa in ginocchio dal nemico invisibile, che ha colpito più di 3.000.000 di persone in tutto il mondo, si assiste ad una scena tristissima che si è già verificata anche negli Stati Uniti: le vittime vengono sepolte nelle fosse comuni in virtù delle restrizioni atte a prevenire il contagio. Il Brasile è lo Stato del Sud America che conta più casi di Covid-19, ed il numero di decessi nella nazione ha superato quelli avvenuti in Cina.

Coronavirus Brasile, le sepolture ai tempi del Covid-19

L’Ansa e il Corriere della Sera hanno reso pubbliche le immagini che testimoniano lo strazio del popolo brasiliano: le vittime del Covid-19 vengono sepolte nelle fosse comuni, come accaduto presso il cimitero di Taruma, a Manaus, capitale dello Stato di Amazonas. Mentre i familiari pronunciano le ultime preghiere ed accompagnano i feretri fino al giaciglio definitivo, Jair Bolsonaro continua ad assumere una posizione ambigua in merito all’infezione. Il presidente brasiliano ha minimizzato fin dall’inizio la gravità delle circostanze, e si direbbe persino pronto a far ripartire il campionato di calcio, incurante della tragedia che sta colpendo duramente anche lo Stato da lui guidato.

La gestione dell’emergenza

Sindaci e governatori delle singole realtà cittadine hanno imposto il lockdown anche in Brasile, ma il presidente Bolsonaro rimane in una posizione negazionista: la gestione dell’emergenza è quindi caratterizzata da forti contrasti, al punto tale da aver portato Luiz Henrique Mandetta, ministro della Salute, a dare le dimissioni. “Non faccio miracoli” ha dichiarato il premier brasiliano, contrario anche alla chiusura delle scuole, degli spazi pubblici e degli esercizi commerciali. Il consenso del leader è dunque in bilico e senza dubbio nel momento più difficile dalla sua elezione.

