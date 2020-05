Condividi su

“Immunità di gregge” è il nuovo brano di Checco Zalone

Il comico pugliese Checco Zalone è stato ispirato dall’attuale situazione di quarantena causata dall’emergenza coronavirus ed ha pubblicato un nuovo ed esilarante singolo: il titolo è “Immunità di gregge” e nel videoclip, dove Zalone rende omaggio a Domenico Modugno con un particolare travestimento, compare anche la comica romana Virginia Raffaele. Zalone e la Raffaele interpretano due innamorati separati dalle circostanze: non possono incontrarsi per le restrizioni entrate in vigore con l’arrivo del Covid-19. Il ritornello dice proprio: “Arriverà l’immunità di gregge“.

“Immunità di gregge”, una satira fin troppo reale

Se pensiamo alla situazione auspicata dal premier britannico Boris Johnson, che aveva detto agli inglesi di “prepararsi a perdere i propri cari“, la nuova canzone di Checco Zalone, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, non è poi così lontana dalla realtà. Proprio nel momento in cui i professionisti della televisione italiana decidono di rivendicare l’importanza del loro mestiere, minato dalle restrizioni e dalla quarantena come molte altre professioni, l’attore e cabarettista pugliese (laureato in giurisprudenza e diplomato in pianoforte) decide di passare direttamente all’azione: pubblica un videoclip divertente ma allo stesso tempo attuale, caratteristiche pregnanti della satira di Zalone.

La carriera

Il personaggio di Checco Zalone è ispirato ai cantanti neomelodici, popolari anche in Puglia, ed appare prima su TeleNorba, successivamente a Zelig Off ed a Zelig Circus. A Zelig Zalone imita vari personaggi, tra cui Carmen Consoli, Tiziano Ferro, Jovanotti, Giovanni Allevi. Il primo lavoro per il cinema è il film “Cado dalle nubi”, successivamente è la volta di “Che bella giornata”, “Sole a catinelle” e “Quo vado?”. L’1 Gennaio di quest’anno è uscito nelle sale “Tolo Tolo”, una commedia diretta da Zalone stesso e non da Gennaro Nunziante, regista di tutti gli altri film citati. Andando oltre i pregiudizi e gli stereotipi, Checco Zalone ha sempre proposto una comicità originale e di successo.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it